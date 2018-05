vor 36 Min.

Freundschaft über Zäune hinweg

Heute werden die Menschen von nebenan gefeiert. Wir haben die schönsten Geschichten unserer Leser gesammelt

Von Alexander Rupflin

Wer wissen will, was der Nachbar von einem denkt, hat zwei Möglichkeiten: Er kann einen Streit anzetteln, was dann nicht selten zu zerkratzten Autos, Herzrhythmusstörungen und kostspieligen Gerichtsprozessen führt. Oder er klopft einfach mal nebenan. Heute, am 25. Mai, ist Tag der Nachbarn. Wir haben das zum Anlass genommen, unsere Leser zu bitten, von ihren Nachbarn zu erzählen. Das sind ihre Geschichten:

Ingeburg Buck aus Weißenhorn

Es kam schleichend. „Ich habe damit wirklich nicht gerechnet“, sagt die 76-jährige Rentnerin, bevor ihr die Stimme versagt. 60 Jahre lang hat sie mit ihrem Ehemann zusammengelebt, bis er vor einem Jahr ins Pflegeheim musste. Er leidet an Demenz. Als die Krankheit nicht mehr zu übersehen war, hatte Buck versucht, sich zusammen mit einem Pflegedienst um ihren Mann zu Hause zu kümmern. Aber die Krankheit machte ihn aggressiv, „er wurde böse, manchmal hat er auch zugeschlagen“, sagt Buck. Darum musste er schließlich ins Seniorenheim in Vöhringen. Erst wusste die 76-Jährige nicht, wie sie ihren Gatten dort besuchen sollte, sie hat keinen Führerschein. Aber dann waren da plötzlich die Nachbarn: „Ohne große Worte zu verlieren, wechseln sie sich drei bis vier Mal die Woche ab, fahren mich nach Vöhringen und holen mich nach ein paar Stunden wieder ab.“ Manchmal erkennt ihr Mann sie nicht mehr. „Da bin ich niedergeschlagen und traurig.“ Aber auch in diesen Momenten sind die Nachbarn da und trösten die Rentnerin. „Nein, über mangelende Hilfe kann ich mich wirklich nicht beschweren“, sagt sie. „Dass sich die Leute, die Zeit für mich nehmen, das finde ich ganz toll und ich bin da sehr dankbar drüber.“ Nur manchmal, am Abend, plage sie doch die Einsamkeit.

Familie Lauterwein aus Pfuhl

Ob man die Leute nebenan mag oder nicht, das merken viele oft erst, wenn der Möbelwagen vor dessen Tür steht. Wolfgang und Jutta Lauterweins hingegen haben ihren Nachbarn Peter Sablatnög längst schätzen gelernt: „Mein Mann und ich haben handwerklich eher fünf Daumen und da sind hilfsbereite Nachbarn ein Glücksfall“, sagt Jutta Lauterwein. Im Hause Lauterwein ist der Ausruf „Der Peter wird’s schon richten!“ längst zum geflügelten Wort geworden. „Er hat uns bereits eine Gartenbank zusammengeschraubt, und als ein Dekohund in mehrere Teile zerbrochen war, hat er ihn exakt geklebt“, erzählt sie. Inzwischen sei die Liste der Hilfsleistungen schier endlos. „Es ist einfach wunderbar, gute Nachbarn zu haben!“

Brigitte Schilling aus Senden

Wer Brigitte Schilling zuhört, wie sie von ihrer Nachbarschaft schwärmt, muss meinen, die Frau wohnt nicht allzu weit vom Paradies entfernt. „Ich bin quasi umzingelt von liebenswerten, hilfsbereiten und aufmerksamen Nachbarn“, versichert sie. Dabei geht es ihr um die kleinen Dinge, die das Zusammenleben im Ort so idyllisch erscheinen lassen. Ist einer im Urlaub, gießen die anderen wie selbstverständlich dessen Blumen, sitzt man abends auf der Terrasse, kommen alle rüber und man trinkt zusammen ein Feierabendbier. Wenn beim Kuchenbacken nicht genügend Eier im Haus sind, helfen die Nachbarn aus. „Sie packen mit an, wenn was Schweres transportiert werden muss, sie leihen mir ihre Biergarnitur aus, wenn ein Fest ansteht, und feiern gern mit.“ Seit 30 Jahren wohnt sie in der Gegend. Und immer habe sie großes Glück gehabt, mit den Menschen, die neben ihr neu einzogen sind. Aus diesem Grund freue sich Schilling auch noch heute, „wenn meine Nachbarskinder mir stolz präsentieren, was der Osterhase gebracht hat“.

Karin Gaile aus Altenstadt

Eine, die in ihrer Nachbarin einen ganz besonderen Menschen gefunden hat, ist Karin Gaile. Vor vier Jahren zog Martina Wiedner mit ihrem Ehemann ins Haus nebenan ein. „Nach drei Tagen ist sie bei mir auf der Matte gestanden“, erzählt Gaile. Bald hätten sich die beiden angefreundet. Wirklich intensiv wurde die Freundschaft aber erst durch einen Schicksalsschlag: Im vergangenen Jahr hatte Gailes Sohn einen schweren Unfall, lag sechs Wochen im Koma. Nachbarin Wiedner war es, die der Mutter die schreckliche Nachricht überbringen musste. „Sie war in der Zeit einfach für mich da und hat immer und überall geholfen.“ Seitdem, sagt Gaile, seien die beiden wie Schwestern. Jeden Tag treffen sie sich, sitzen im Garten und leben ihre Freundschaft.

