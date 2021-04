Führte ein Anschlag zum Brand von Zirkus-Wagen in Weidenstetten?

Plus Der Verband Deutscher Sinti und Roma hält beim Brand eines Zirkus in Weidenstetten einen Anschlag für möglich. Das sagen Polizei und Bürgermeister.

Am Morgen des 19. März sind in Weidenstetten im Alb-Donau-Kreis gegen 5.40 Uhr drei Wohnwagen einer Zirkustruppe, zu der auch Sinti gehören, durch einen Brand zerstört worden. Einer der jungen Männer, die in den Wagen schliefen, bemerkte das Feuer rechtzeitig und warnte den Rest der Familie Brumbach, die die Zirkusse Melody und Zomania betreibt und seit Monaten in Weidenstetten lebt. Verletzte gab es nicht, doch ein Teil der Familie verlor alle Habseligkeiten. Nun stellt der Landesverband Baden-Württemberg des Verbands Deutscher Sinti und Roma (VDSR-BW) massive Vorwürfe in den Raum.

Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen und einen Brandmittelspürhund eingesetzt. Ein antiziganistischer Brandanschlag mit dem Ziel der Vertreibung könne nicht ausgeschlossen, heißt es in einer Mitteilung, die der Verband am Freitag verschickte. Betroffene hätten berichtetet, der Bürgermeister von Weidensetten habe dem Zirkus angedroht, dass seine Wagen in Flammen aufgehen könnten, wenn er nicht weiterziehen würde. Erst im September 2020 hatte das Landgericht Ulm vier Jugendliche und junge Männer nach einem Fackelwurf auf einen Roma-Wohnwagen bei Dellmensingen zu Jugendstrafen verurteilt.

Brand von Zirkus-Wagen in Weidenstetten: Polizei ermittelt

Georg Engler, der Bürgermeister von Weidenstetten, weist die Vorwürfe zurück: "Da ist nichts dran", betont er. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch. "Es gibt keinen neuen Stand", sagt Sprecher Wolfgang Jürgens. Die Ursache des Brands sei noch unklar. Fragen zu einem möglichen Motiv spielten zum momentanen Zeitpunkt keine Rolle. Erst einmal müsse man herausfinden, ob es sich um eine Brandstiftung gehandelt habe. Falls das so sei, müsse man zuerst den oder die Täter finden.

Große Unterstützung für Zirkusfamilie Brumbach

Der Zirkus hatte sich vor 15 Monaten am Ortsrand von Weidenstetten niedergelassen und sitzt dort wegen der Corona-Pandemie seit rund 15 Monaten fest. Die Bevölkerung, die die Familie schon zuvor unterstützt hatte, half nach dem Brand mit Spenden, das Ulmer Leonardo-Hotel ließ drei Mitglieder der Familie für eine Woche kostenlos bei sich übernachten und inzwischen konnten durch die Hilfe laut VDSR-BW sogar neue Wohnwagen. Der Verband steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit den Betroffenen und hat ihnen bürgerrechtliche Beratung und Rechtsschutz angeboten.

