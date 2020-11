vor 47 Min.

Gas-Lkw in Unfall auf A8 bei Ulm verwickelt: Fahrer verletzt - 135.000 Euro Schaden

Plus Bei einem Unfall auf der A8 bei Ulm-West ist der Fahrer eines Gas-Lkw verletzt worden. Auf der Autobahn kam es zu Stau.

Von Thomas Heckmann

Leicht verletzt hat ein Lkw-Fahrer am Montagmittag einen Auffahrunfall auf der A8 bei Ulm-West überstanden.

Direkt an der Autobahneinfahrt in Fahrtrichtung Stuttgart bremste ein 23-jähriger Lkw-Fahrer im Baustellenbereich ab, um einem Baustellenfahrzeug die Einfahrt zu ermöglichen. Dem Sattelzug dahinter reichte der Platz nicht mehr, um selber noch anzuhalten. Er prallte in das Heck des Lkw vor ihm.

Durch die massiven Beschädigungen an seinem Führerhaus wurde der 42-jährige Lkw-Fahrer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Dornstadt mit einem hydraulischen Spreizer und einer Schere befreit werden. Nach der Untersuchung durch den Notarzt des Ulmer Rettungshubschrauber an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall mit Gas-Lkw bei Ulm: Hersteller gibt Entwarnung

Die Sattelzugmaschine des auffahrenden Lkw ist mit LNG-Gas angetrieben, die beiden Tanks an den Längsseiten blieben unbeschädigt. Sicherheitshalber forderte die Feuerwehr Fachleute des Lkw-Herstellers an, der in Ulm ansässig ist. Auch diese konnten Entwarnung geben und die Bergungsarbeiten konnten in Auftrag gegeben werden.

Während der gut dreistündigen Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart bildete sich an der Ausleitung ein etwa acht Kilometer langer Stau, auf der Umleitungsstrecke selber stand der Verkehr auch immer wieder. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 135.000 Euro.

Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Version des Artikels hieß es, der Fahrer habe sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst befreien können. Dies wurde nachträglich korrigiert.

