vor 23 Min.

Geldautomat in Ulm gesprengt

Ein bekannter Geldautomaten-Dienstleister kümmerte sich derzeil um den offensichtlich beschädigten Geldautomat.

Polizei fahndet nach zwei Männern. Offenbar ging der Raub aber schief.

Rabiate Methoden: Nach Polizeiangaben versuchten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag einen Geldautomaten in der Neuen Straße zu sprengen. Gegen 3.15 Uhr hebelten Unbekannte demnach die Tür an einer Bank auf und gelangten ins Innere. Einsatzkräfte der Polizei waren kurze Zeit später vor Ort. Die Täter waren bereits unerkannt geflüchtet. Beute machten sie wohl keine. Die Polizei fahndete mit starken Kräften nach den beiden Unbekannten. Auch die Feuerwehr war vor Ort.

Um welche Bank es sich handelt, teilte die Polizei nicht mit. Dennoch ist klar, dass es sich um die Commerzbank handelt. „Außer Betrieb“ stand am Montag im abgesperrten Vorzimmer zur Schalterhalle, in der die Automaten stehen. Ein bekannter Geldautomaten-Dienstleister kümmerte sich derweil um den offensichtlich beschädigten Geldautomaten.

Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer gehandelt haben. Ein Täter soll etwa 1,90 bis 2,00 Meter groß und schlank gewesen sein. Er war laut Polizei komplett in schwarz gekleidet und vermummt. Der zweite Täter war deutlich kleiner. Er soll um die 1,60 Meter groß gewesen und von kräftiger Statur gewesen sein. Auch er war dunkel gekleidet und vermummt. Er trug eine Art dunkle Regenkleidung. Die Jacke hatte silberne Reflektorenstreifen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden von der Polizei gebeten, sich unter der Nummer (0731) 1880 zu melden. (heo)

