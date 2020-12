vor 47 Min.

Großer Ansturm, lange Schlangen: Polizei Ulm schließt Recyclinghof in Grimmelfingen

Nach Ansturm auf den Recyclinghof in Grimmelfingen musste dieser geschlossen werden.

Zu viel los war am Recyclinghof in Grimmelfingen. Die Polizei ließ den Wertstoffhof schließen. Die EBU bittet die Bürger: Vermeiden Sie einen Besuch der Recyclinghöfe.

Der Ansturm auf den Recyclinghof Grimmelfingen sorgt derzeit für lange Rückstaus und gefährlicher Verkehrslagen. Aus diesem Grund musste der Recyclinghof aufgrund einer polizeilichen Anordnung mit sofortiger Wirkung geschlossen werden. Das teilen die Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm (EBU) am Mittwoch mit.

Ulmer Bürger werden gebeten, den Recyclinghof nicht mehr anzufahren. Auch auf andere Ulmer Recyclinghöfe soll nicht ausgewichen werden, heißt es. Denn auch dort zeichne sich ein ähnliches Bild ab und sei kurzfristig mit Schließungen zu rechnen.

Die EBU weisen darauf hin, dass an Silvester und Neujahr alle Recyclinghöfe geschlossen sind. Am Samstag, 2. Januar 2021, seien die Recyclinghöfe (außer Einsingen und Wiblingen) dann wieder geöffnet. Allerdings sei auch dann mit erheblichen Schwierigkeiten und eventuell mit kurzfristigen Schließungen zu rechnen. Daher die abschließende Bitte der EBU, auch am Samstag einen Besuch der Recyclinghöfe zu vermeiden. (az)

