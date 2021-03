12.03.2021

Haus in Ulm mit Eiern beworfen

Mit Eiern haben Unbekannte ein Haus in Ulm beworfen.

Ein Gebäude in Ulm ist in der Nacht mit Eiern beworfen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte haben Donnerstagnacht Eier auf ein Gebäude in Ulm geworfen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge muss die Tat zwischen 17 und 8 Uhr passiert sein. In dieser Zeit war ein Unbekannter in der Söflinger Straße und warf die Eier gegen das Gebäude. Die Ulmer Polizei (0731/1880) hat nun die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

