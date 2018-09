25.09.2018

Heimat steht im Mittelpunkt

Die Katholische Erwachsenenbildung stellt ihr aktuelles Programm vor. Im nächsten Jahr dreht es sich um einen Maler

Von Ariane Attrodt

Neu-Ulm Was ist Heimat? Was macht einen Ort dazu, dass wir ihn so nennen? Und wie können wir anderen Heimat geben? Um diese Fragen dreht sich die kommende Veranstaltungsreihe der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Neu-Ulm. Los geht es schon kommende Woche: Am Donnerstag, 4. Oktober, gibt es eine Diskussion unter dem Motto „Sehnsuchtsort – Sehnsuchtswort: Heimat“. Diese findet ab 20 Uhr im Johanneshaus in Neu-Ulm statt.

Am Mittwoch, 10. Oktober, geht es raus in die Natur: Unter dem Titel „Heimat deine Sterne – Sternbilder am Herbsthimmel“ gibt es eine geführte Sternenwanderung um Grafertshofen. Treffpunkt ist am Parkplatz an der Ecke Memminger Straße/Jägerweg in Weißenhorn. Wer mitkommen möchte, muss sich allerdings vorher anmelden, bis spätestens Montag, 8. Oktober. Das geht entweder per E-Mail an keb.neu-ulm@bistum-augsburg.de oder unter der Telefonnummer 0731/74202.

Auch kulinarisch wird das Thema beleuchtet: Am Samstag, 20. Oktober, wird unter dem Titel „Heimatküche 2.0: Herzhaft und gut für Leib und Umwelt“ ab 13 Uhr im Gräflich Fuggerschen Forsthaus Waldreichenbach in Buch der Kochlöffel geschwungen. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich – und zwar bis Montag, 1. Oktober.

Das Thema Heimat hat sich quasi ganz natürlich auf dem vorherigen Schwerpunkt der KEB Neu-Ulm ergeben: Im vergangenen Jahr drehte sich im Programm vieles um Demokratie. „Die Parteien haben den Heimatbegriff für sich entdeckt, wir haben jetzt ein Heimatministerium“, erklärt Geschäftsstellenleiterin Brigitte Müller. Doch dabei stellten sich auch Fragen: „Was meinen die, wenn sie ‚Heimat‘ sagen – und was meinen wir, wenn wir ‚Heimat‘ hören?“, so Müller weiter. Das Thema habe sehr viel mit religiösen Festen zu tun – auch, wenn man selbst nicht religiös sei. „Deswegen waren wir der Meinung, das Thema passt auch zu uns“, sagt Müller. „Heimatduselig“ wolle man dabei aber nicht werden.

Auch der Schwerpunkt für das kommende Jahr steht schon fest: Dann dreht sich alles um den Kirchenmaler Franz Martin Kuen, dessen Geburtstag sich 2019 zum 300. Mal jährt. Die KEB will in diesem Rahmen Frauen und Männer „ausbilden“, die in den Kirchen des Landkreises, in denen Kuen gewirkt hat, Kirchenführungen gestalten oder künftig gestalten wollen. Das notwendige Wissen dafür bekommen die Teilnehmer am 26. Januar bei einem Schulungstag im Kloster Roggenburg. Und keine Sorge: „Eine Verpflichtung, Führungen zu geben, entstehen daraus auf keinen Fall“, sagt Brigitte Müller. „Es soll einfach Appetit darauf machen.“

Programm Das neue Heft mit rund 200 Veranstaltungen wird in Kirchen und öffentlichen Stellen wie dem Rathaus und dem Bürgerbüro ausgelegt und auf Wunsch auch zugesandt. Zusätzlich ist das komplette Programm auch im Internet unter www.keb-neu-ulm.de zu finden.

