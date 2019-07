vor 28 Min.

Heroinkonsum: 40-Jähriger stirbt am Marktplatz in Senden

Polizei und der Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts versuchen, den Mann wieder zu beleben - erfolglos. Die Kripo Neu-Ulm nimmt die Ermittlungen auf.

Ein Mann ist in Senden in der Nacht von Samstag auf Sonntag gestorben. Helfer hatten noch versucht, den leblosen 40-Jährigen wiederzubeleben, doch er starb wenig später. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes kurz vor 0 Uhr die Polizei informiert, dass zwei Männer sich in der öffentlichen Damentoilette am Marktplatz in Senden aufhalten.

Nachdem einer der beiden Männer leblos war, wurde die Reanimation des Mannes durch den Sicherheitsdienst und den alarmierten Polizeibeamten bis zum Eintreffen des Notarztes eingeleitet. Sein Begleiter schien hilflos und wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Polizei ermittelt gegen einen 29-jährigen Begleiter

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kripo Neu-Ulm liegt die Todesursache wahrscheinlich in der missbräuchlichen Nutzung von Heroin. Entsprechende Utensilien und geringe Mengen des Rauschgiftes wurden aufgefunden. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und werden von der Kripo Neu-Ulm geführt. Gegen den 29-jährigen Begleiter wird derzeit wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung ermittelt. (az)

