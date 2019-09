vor 40 Min.

Heute Kulturnacht in Ulm: Termin, Eintritt, Programm und Tickets

Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm: Auch die Bahnhofsmission wird zur Kulturstätte: (von links) Neu-Ulm Kulturdezernent Ralph Seiffert, Ulms Kulturbürgermeisterin Iris Mann, Bahnhofsmissionsleiter Sebastian Lindner und Kulturnacht-Organisator Christian Pfeifer.

Am heutigen Samstag findet die Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm statt. Termin, Programm, Tickets, Eintritt - hier gibt es Infos zu der Kulturveranstaltung.

Die Kulturnacht 2019 findet am Samstag, den 21. September, statt. Ganz Ulm und Neu-Ulm verwandelt sich dabei in ein Festivalgelände für Künstler und Kulturinteressierte. Sehr viele Orte werden bei dem Event mit Musik und Poesie bespielt. Zum bunten Programm gehört zum Beispiel ein Jazzkonzert im Ulmer Münster.

Gibt es noch Tickets? Kostet die Kulturnacht Eintritt? Wir geben Ihnen die Antworten. Außerdem erfahren Sie hier mehr zu den Terminen und dem Programm der Kulturnacht 2019.

Kulturnacht 2019 in Ulm: Termine und Programm

Die Kulturnacht findet am 21.09.2019 statt. In Ulm und Neu-Ulm gibt es etliche Programmpunkte von Künstlern, Museen, Vereinen oder der Stadt selbst - insgesamt 121 Veranstaltungen sind geplant. Hier finden Sie eine Auswahl im Überblick:

Uhrzeit Ort Veranstaltung 15.00 - 22.00 Uhr Ulmer Spatz Kulturspatz auf der Donau 15.00 - 22.00 Uhr Ulmer Münster Jazz im Ulmer Münster 15.00 - 18.00 Uhr Münsterplatz SuperHelden gesichtet 15.30 - 18.30 Uhr Münsterplatz Le Canapé Rouge 16.00 - 00.00 Uhr Stadthaus Ulm Manche mögen's kühl 18.00 - 01.00 Uhr Chris Café Rock, Swing und Blues 19.00 - 01.00 Uhr Kunstverein Ulm - Schuhhaussaal Liquefied Troubles - Street Art Poetry 20.00 - 00.30 Uhr Café Stadthaus BeRott'n Hank 20.00 - 00.00 Uhr ServiceCenter Neue Mitte SCNM rockt! 20.00 - 01.00 Uhr Straßenbahn Linie 1 Musikstraßenbahn

Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm: Tickets und Eintritt

Einige Veranstaltungen der Kulturnacht kosten Eintritt. Tickets gibt es an der Abendkasse der jeweiligen Veranstaltungsorte und von 14.00 bis 23.00 Uhr an der Zentralkasse am Münsterplatz.

Für zehn Euro erhalten Besucher ein Eintrittsband, das den Eintritt in alle Veranstaltungen der Kulturnacht ermöglicht. Ermäßigt kostet das Ticket acht Euro. Kinder bis zwölf Jahre zahlen keinen Eintritt, Begleitpersonen aber schon. (AZ)

