Hochzeitskorso legt Verkehr in der Frauenstraße lahm

Ein Hochzeitskorso hat in der Ulmer Innenstadt den Verkehr blockiert.

Den Verkehr blockiert und die Straße eingenebelt haben Teilnehmer eines Hochzeitskorsos in Ulm. Die Polizei musste eingreifen.

Fünf Autos eines Hochzeitskorsos haben am Samstag gegen 17 Uhr den Verkehr in der Frauenstraße in Ulm blockiert. Nach Angaben der Ulmer Polizei bewegten sich die Fahrzeuge zunächst hupend durch die Innenstadt. Dann warfen die Insassen Feuerwerkskörper. Nachdem die Frauenstraße blockiert war, wurde mit zwei Rauchgeneratoren rosa Nebel freigesetzt.

Ulmer Polizei beschlagnahmt Rauchgeneratoren

Polizisten bereiteten dem Treiben ein Ende, kontrollierten die Fahrzeuge und machten die Straße wieder frei. Die Autofahrer werden angezeigt. Die Rauchgeneratoren wurden sichergestellt. (az)

