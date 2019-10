vor 50 Min.

Hunde-Urin beschäftigt Gericht

Ein kurioser Streit zwischen Neu-Ulmer Nachbarn landet bei der Zivilkammer am Memminger Landgericht

Ein kurioser Neu-Ulmer Nachbarschaftsstreit hat kürzlich die dritte Zivilkammer des Landgerichts Memmingen beschäftigt: Von einem Balkon soll mehrfach Hunde-Urin auf den Balkon darunter getropft sein und dabei die Balkonmöbel beschädigt haben.

Beide Parteien sind Mieter in einem größeren Wohnhaus in Neu-Ulm. Während sich die Wohnung der Kläger im Hochparterre befindet, liegt die Wohnung der Beklagten unmittelbar darüber, beide Wohnungen haben einen Balkon. Das untere Exemplar ist jedoch etwa einen Meter breiter als das darüber liegende. An drei verschiedenen Tagen im Herbst und Winter 2018 sollen die beiden Hunde eines Bekannten der Bewohnerin der oberen Wohnung bei ihr gewesen sein – und statt der auf dem Balkon eigens aufgestellten „Hundetoilette“ einfach den Balkonboden für ihre Notdurft benutzt haben. Dabei sollen laut Gericht „jeweils nicht unerhebliche Mengen an Urin auf den Balkon der Kläger heruntergetropft sein“.

Deren Balkonmöbel und weitere Gegenstände wie ein Gasgrill sollen dabei verunreinigt worden sein. Deshalb verlangten sie von der Mieterin über ihnen, die Kosten für eine professionelle Balkonreinigung, die Neuanschaffung der verunreinigten Gegenstände sowie die Abgabe einer sogenannten strafbewehrten Unterlassungserklärung – also einer Versicherung, dass nicht wieder Hunde-Urin vom Balkon tropft. Die Nachbarin wies jedoch jegliche Verantwortung von sich – schließlich seien es nicht ihre Hunde gewesen.

Im Rahmen der Güteverhandlung am Memminger Landgericht erklärte sich die Frau dann doch zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung sowie zu einer Zahlung von 1000 Euro bereit. Wegen dieser Einigung mussten weder Grillgäste als Zeugen vernommen noch der „sichergestellte“ Hunde-Urin auf DNA-Spuren untersucht werden. (az)

