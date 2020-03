vor 17 Min.

In Neu-Ulm kommt die Musikschule ins Kinderzimmer

In Neu-Ulm werden angehende Instrumentalisten derzeit übers Internet geschult. Die Junge Ulmer Bühne dreht eigene Videos.

Von Dagmar Hub

Die Musikschulen sind wegen der Corona-Epidemie geschlossen, die Uraufführung eines Beethoven-Musicals der Ulmer Spatzen musste abgesagt werden und das Kinder-Kultur-Festival Spatzenwiese in der Friedrichsau steht in Frage. Für die Kinder und Jugendlichen ist das Fehlen der kulturellen Bildung und der Anregungen ein großes Problem – auch für die Veranstalter. Die Neu-Ulmer Musikschule hat einen Weg gefunden, wie ihre Schülerinnen und Schüler trotz der Schließung der Schule fast alle weiter Unterricht haben können. Die Kinder und Eltern sind begeistert, erzählt Musikschulleiter Matthias Haacke.

Als klar war, dass Bildungseinrichtungen im Zug der Krise schließen müssen, liefen die Köpfe heiß, berichtet Haacke. Jeder brachte ein, welche digitalen Kommunikationssysteme er persönlich nutzt. Doch kann man Instrumental- und Gesangsunterricht online geben? Aufregend wurde es, als klar wurde: „Das kann klappen, aber wie?“ In den vergangenen Tagen konnten fast hundert Prozent der Unterrichtsstunden gehalten werden – vielfach zur normalen Zeit, um den Schülern und Schülerinnen Struktur im Alltag zu erhalten, erklärt Haacke. „Das Vorspielen der Hausaufgaben, das Feedback der Lehrkraft mit Verbesserungsvorschlägen, die Übermittlung neuer Inhalte, das Einüben mit der Lehrkraft funktionieren über diesen Weg einwandfrei. Abstriche muss man bei tonlichen Aspekten machen, da hier die Technik noch nicht für so einen Unterricht ausgereift ist.“

Wegen Corona: Musikschule Neu-Ulm bietet Online-Unterricht an

Er selbst gibt den Unterricht live, andere Kollegen nutzen Dienste wie Dropbox oder Clouds, um sich Aufnahmen zuschicken zu lassen und Videos mit ihren Kommentaren, Verbesserungstipps und neuen Aufgaben zurückzuschicken. „Für den normalen Unterricht klappt das tatsächlich gut. Schwierig ist es nur für die Talente, die den letzten Schliff bekommen sollen, dafür ist die Technik nicht gut genug.“ Entscheidend sei die Konstanz des Unterrichts, um den Bruch möglichst gering zu halten, sagt Haacke.

Veranstaltungen fürs junge Publikum gibt es bei der Jungen Ulmer Bühne natürlich derzeit auch nicht, und ihr Leiter Sven Wisser versucht in täglichen Videokonferenzen mit seinen Kooperationspartnern der beliebten Spatzenwiese, die alljährlich in der Friedrichsau stattfindet, Fragen zu klären, vor denen er steht. Die Spatzenwiese soll eigentlich zum 1. Mai beginnen, Meinrad Böhm von Mendes historischem Jahrmarkt wollte bereits Mitte April seine Attraktionen aufbauen, und einmal pro Woche sollte es im Zelt der Spatzenwiese eine Zirkusaufführung geben. Lohnt es, eventuell nur für eine zweite Hälfte aufzubauen (wozu Meinrad Böhm bereit wäre), oder verschiebt man die Spatzenwiese ganz nach hinten? „Wir hängen im Moment in der Luft und wissen es nicht“, sagt Sven Wisser. Untätig ist die Junge Ulmer Bühne trotzdem nicht: Die JUB kreierte einen eigenen Youtube-Kanal, um ihren jungen Theaterbesuchern in der Zeit der Schließung Anregungen zu geben. Da erzählt beispielsweise Schauspieler Markus Hummel, wie man eine Pfannkuchentorte à la Petterson & Findus bäckt; ein „Tanz doch zuhause“-Video erklärt, wie man in der Küche eine eigene Choreografie machen kann. „Die Videos der JUB sollen den Kindern zeigen, dass man auch zu Hause kreativ sein kann“, erzählt Wisser. Jeden zweiten Tag will Regisseurin und Schauspielerin Sina Baajour ein neues Video hochladen.

