Ulm

vor 16 Min.

Elektro-Lkw aus Ulm: Was das Laster-Comeback von Iveco für die Region bedeutet

Plus Neun Jahre nachdem in Ulm der letzte Laster vom Typ Stralis in Ulm produziert wurde, laufen die Bänder bei Iveco wieder. Die Erwartungen an E-Laster und die Kooperation mit der US-Firma Nikola sind groß.

Von Oliver Helmstädter

Die Botschaft bei der Werkseröffnung von Iveco und dem US-amerikanischen E-Auto-Start-up Nikola im Donautal ist klar: Kleine Brötchen werden hier nicht gebacken. Das wird auch am Rahmen der Veranstaltung deutlich.

