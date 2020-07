vor 19 Min.

Jetzt anmelden für den Ferienspaß

Programm für Kinder in Vöhringen

Trotz Corona-Pandemie und damit einhergehender Einschränkungen, muss in den Sommerferien keine Langeweile aufkommen. Unter dem Motto „Ferienspaß Vöhringen – mit Abstand das Beste 2020“ können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren in den ersten zwei Ferienwochen eine unterhaltsame Zeit mit 35 Betreuern verbringen. Wie die Organisatoren mitteilen, wurde das Ferienprogramm wegen der aktuellen Bestimmungen zu Covid-19 vom Sportpark in die Uli-Wieland-Schule verlegt.

Im Ausnahmejahr 2020 bekommen die Gruppeneinteilungen, die sonst nur zum An- und Abmelden der Kinder genutzt werden, eine besondere Rolle. Jede Betreuerin und jeder Betreuer darf dieses Jahr eine feste Gruppe von Kindern durch ein buntes Programm führen. „Wir achten darauf, dass alle Kinder die gleichen Aktivitäten ausüben – allerdings zeitversetzt, damit wir die Räume lüften und Materialien für eine neue Gruppe desinfizieren können“, schreiben die Organisatoren. Es gibt Aktivitäten im Freien, Basteln, Bewegung oder etwas bauen. „Gleichzeitig tragen wir damit Sorge, dass alle Gruppen genug Abstand halten und mögliche Infektionsketten nachvollziehbar sind“, betonen die Veranstalter.

Vor dem Start des Vöhringer Ferienspaßes erhalten alle Kinder einen Brief mit allen wichtigen Informationen über den Ablauf und eine kurze Packliste, an was dieses Jahr alles gedacht werden muss. Am ersten Tag werden alle Kinder nochmals über die Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln in diesem Ferienspaß-Jahr aufgeklärt.

Die erste Woche des Ferienspaßes findet von Montag, 27., bis Freitag, 31. Juli, statt. Die zweite Woche ist von Montag bis Freitag, 3. bis 7. August. Nach Angaben der Vöhringer Verwaltung sind für das Angebot noch Plätze frei, Anmeldungen sind im Rathaus möglich. (az)

