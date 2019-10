vor 49 Min.

Kältekammern für Putin aus Neu-Ulmer Produktion

Das Neu-Ulmer Familienunternehmen Zimmer entwickelt Hightech-Medizinsysteme und verkauft diese weltweit. Der Marktführer wächst rasant – auch dank prominenter Kunden.

Von Christoph Lotter

Das Ziel, das sich die Neu-Ulmer Unternehmer Armin und Michael Zimmer gesteckt haben, ist ambitioniert: „In zehn Jahren wollen wir fünf Mal so groß sein.“ Und dieses Ziel, mit der Firma weiter rasant zu wachsen, scheint nicht nur ambitioniert, sondern durchaus realistisch – auch dank prominenter Kunden.

Zimmer Medizinsysteme hat Niederlassungen in den USA und China

Schon heute, 50 Jahre nach der Gründung, ist Zimmer Medizinsysteme Marktführer in Deutschland. Nach eigenen Angaben sogar das am schnellsten wachsende Unternehmen in der Branche. Im Kernbereich, der Physikalischen Therapie, habe der Familienbetrieb gar mehr Umsatz als alle Wettbewerber zusammen. Und auch im Weltmarkt mischt Zimmer Medizinsysteme ordentlich mit, sei führend in der Kältetherapie. Niederlassungen in den USA, China, Frankreich, Belgien und Österreich zieren das Portfolio, das die Zimmer-Brüder Oberbürgermeister Gerold Noerenberg jüngst bei einer Betriebsbesichtigung präsentierten.

In Neu-Ulm arbeiten 210 Beschäftigte für die Firma Zimmer

In diesem Jahr haben die beiden Unternehmer, die Ärzte und Therapeuten mit medizintechnischen Systemlösungen für Diagnose, Therapie und Ästhetische Medizin begleiten, ein neues Gebäude am Stammsitz in Neu-Ulm gebaut. „Und wir sind auf der Suche nach Grundstücken – und Mitarbeitern“, sagte Armin Zimmer. Und fügt hinzu: „Man muss gerade im Medizinproduktbereich groß werden, damit es sich rentiert.“ Die Zahl der Angestellten habe sich in den vergangenen sieben Jahren verdoppelt. Derzeit beschäftige das Unternehmen weltweit rund 500 Menschen, allein in Neu-Ulm seien es 210. Dabei setzen die Brüder nach eigenen Angaben überwiegend auf den eigenen Nachwuchs – 31 Azubis habe der Betrieb aktuell. Das Erfolgsgeheimnis hat Armin Zimmer zufolge viel mit Harmonie zu tun: „Wir – mein Bruder und ich – hatten noch nie Streit.“ Er selbst kümmere sich um den kaufmännischen Bereich, Michael um die Technik.

Angefangen hat alles in der Herrenkellergasse in Ulm

Angefangen hat alles vor 50 Jahren in der Herrenkellergasse in Ulm. Der Vater habe damals ein Gerät für Bekannte repariert – und sich anschließend kurzer Hand entschlossen, selbst Medizingeräte herzustellen. Heute ist die Produktpalette lang. Reizstrom, Ultraschall, Laser, Stoßwellen: Zahllose innovative Geräte in der Physikalischen Therapie, Diagnose und Ästhetischer Medizin entwickeln und verkaufen die Brüder weltweit. Im Kern gehe es immer darum, dem Körper Energie zuzuführen oder zu entziehen, berichtet Armin Zimmer.

Ein Laser zum Aufbau von Muskeln

Mehr als 400 Händler weltweit verkaufen die Geräte und Anlagen der Neu-Ulmer Spezialisten. Zahlreiche Praxen, Kliniken und Dienstleister zählt das Unternehmen zu seinen Kunden. Zu den neuesten Produkten gehört etwa ein Laser, der gezielt zum Aufbau von Muskeln eingesetzt wird. Besonders stolz sind die Brüder aber auf ihr Icelab – eine Kältekammer. Weltweit seien nur zwei Hersteller in der Lage, mit Hilfe von Kompressoren Temperaturen von bis zu minus 110 Grad Celsius zu bewerkstelligen. Eine kostspielige Angelegenheit: Knapp 250000 Euro kostet eine solche Kältekammer.

Auch der FC Bayern zählt zu den Kunden des Neu-Ulmer Unternehmens

Gefragt sind diese besonders im Leistungssport. Kammern aus dem Hause Zimmer haben zum Beispiel der FC Bayern München und der portugiesische Spitzenklub FC Porto auf ihren Trainingsanlagen stehen. Drei Minuten lang müssen die Profisportler darin pro Durchgang in der Kälte ausharren. Dabei ziehen sich die Blutgefäße zusammen, was die Regeneration unterstützt, erklärte Armin Zimmer. Diesen Luxus gönnen sich aber nicht nur finanzstarke Fußballvereine, wie der Neu-Ulmer Unternehmer verrät. Der russische Präsident Wladimir Putin besitzt gleich vier der exquisiten Kältekammern.

