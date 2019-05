Keine Angst vor der Flut

Er ist nicht immer schön und kostet viel Geld, doch Hochwasserschutz ist notwendiger denn je.

Es ist es immer dramatisch, Bilder von braunen Fluten sehen zu müssen. Aber meistens trifft es ja die Anderen, doch vor 20 Jahren hat es die Region erwischt. Das Pfingsthochwasser ließ entlang der Iller weite Landstriche absaufen. Auch die Neu-Ulmer Innenstadt verwandelte sich teilweise in eine unansehnliche Seenlandschaft. Das wenige Monate zuvor eröffnete Spaßbad Atlantis machte seinem Namen wirklich alle Ehre und soff ab. Sogar die Donauklinik musste in einer spektakulären Evakuierungsaktion geräumt werden. Davon sind wir momentan weit entfernt. Die Stadt kam dieser Tage glimpflich davon.

Die Stadt ist gut gegen Hochwasser gewappnet

Nun ist die Stadt außerdem ungleich besser gewappnet, als sie es vor 20 Jahren war. Auch damals kannten alle die Gefahr, denn die Iller war zu einer regelrechten Wasserrennbahn begradigt worden, was solch ein Ereignis geradezu heraufbeschwor. Die Vorkehrungen gegen drohende Fluten blieben eher dürftig. Erstaunlicherweise dauerte es auch nach der verheerenden Pfingstflut geraume Zeit, bis etwas geschah, denn 2005 drohte erneut eine Wasserkatastrophe – Neu-Ulm kam mit einem blauen Auge davon. Erst dann passierte etwas. Für rund sieben Millionen Euro wurde der Hochwasserschutz massiv aufgerüstet. Er soll nun jedem Jahrhunderthochwasser trotzen.

Hochwasserschutz ist nicht schön, aber sinnvoll

Auch die Ulmer hatten zuletzt die Vorkehrungen in der Friedrichsau massiv aufgestockt. Sie finden die vergangenes Jahr fertiggestellte Damm-Lösung schöner als die Neu-Ulmer Bauten, wie bei der offiziellen Übergabe verlautete. Nun ja, so schlimm sieht es auf der bayerischen Seite nun wirklich nicht aus. Wichtig ist ja: Es muss halten, es muss funktionieren. Und dafür sind die Millionen gut angelegt. Denn die Wetterlagen fallen immer extremer aus. Mag US-Präsident Trump den Klimawandel für eine Erfindung der Chinesen halten: In der wachsenden Zahl von extremen Hochwässern zeigt sich, dass er existiert. Zumindest Neu-Ulm hat sich dagegen gewappnet.

