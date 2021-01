vor 17 Min.

Kinder beschmieren Mauer am Freibad Weißenhorn

Ein Passant sieht zwei Buben, wie sie die Mauer am Freibad beschmieren, und ruft die Polizei. Die Jungen hauen ab, doch Bilder von den beiden liegen vor.

Kinder sollen am Freitagnachmittag eine Mauer am Freibad in Weißenhorn beschmiert haben. Eine entsprechende Mitteilung erhielt die Polizei nach eigenen Angaben von einem Passanten. Eine eingeleitet Fahndung nach den Buben verlief erfolgslos.

Demnach hatte der Passant gegen 16.40 Uhr zwei Buben im Alter von zirka 10 bis 12 Jahren dabei beobachten, wie sie die Mauer am Eingang zum Freibad in Weißenhorn mit Farbstiften beschmierten.

Die Jungen flüchteten daraufhin und konnten vom Mitteiler noch eine Zeit lang verfolgt werden. Die Polizei fahndete ebenfalls mit einem Zivilfahrzeug nach den Buben.

Einer der Jungen hatte eine auffällige rote Jacke an, der andere Bub hatte eine schwarz-weiße Nike Jacke und blonde Haare. Bilder der Buben liegen vor, weitere Ermittlungen folgen noch, so die Polizei

Insgesamt entstand ein Sachschaden von zirka 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309-96550 entgegen. (az)

