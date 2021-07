Kühlschrank-Panne ist ein menschliches Debakel für den Hausarzt Dr. Kröner

Plus Das Phänomen des "Impfluencer" schien fast schon auserzählt. Wird die Kühlschrank-Panne jetzt zum tiefen Fall des Christian Kröner? Ein Kommentar.

Vom Pfuhler Hausarzt zum bundesweiten "Kinderimpfheld" samt mehrerer Schlagzeilen. Man sollte fast meinen, das Phänomen um den "Impfluencer" wäre längst auserzählt. Doch das Drama schreibt einen neuen Akt mit gravierenden Folgen. Ist das jetzt der tiefe Fall?