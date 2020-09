vor 49 Min.

Kultur im Pop-up-Space: So lief der Sturm auf die Ulmer Wilhelmsburg

Plus Musik, Theater und Kunst bei "Stürmt die Burg". Veranstalter des Pop-up-Space auf der Ulmer Wilhelmsburg ziehen Bilanz.

Von Stefan Kümmritz

Nach sieben Wochen Pop-up- Space haben Besucher am Sonntag zum letzten Mal die Burg gestürmt. Eigentlich sollte das Kulturfestival unter dem Motto „Stürmt die Burg“, das unter der Ägide der Kulturabteilung der Stadt Ulm zum dritten Mal in der Ulmer Wilhelmsburg veranstaltet wurde, sechs Wochen dauern – weil aber das letzte August-Wochenende kühl und nass war, wurde das Schlussprogramm aufs erste September-Wochenende verschoben. Bei teilweise schönem Spätsommerwetter gingen noch Veranstaltungen wie das Konzert von Rainbow Head, dem „Supreme Underground Camp“, das Kinder-Musical „Mizzi auf großer Reise“ oder das Konzert der Jazzformation Prizma zu Ende.

Die Veranstalter von "Stürmt die Burg" ziehen ein positives Fazit

Die Veranstalter zogen ein rundum positives Fazit: Trotz Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen seien im Schnitt pro Veranstaltungstag 370 Menschen zur Wilhelmsburg gepilgert, wobei anfangs maximal 250 und später 500 Besucher zugelassen waren. Alle Veranstaltungen haben stattgefunden, es kamen sogar kurzfristig noch zwei dazu. Es gab viele Höhepunkte, wobei Sebastian Huber als Leiter der Kulturprojekte und Kulturveranstaltungen der Stadt Ulm ein wenig das Theaterprojekt „Overload“ des Ulmer Akademietheaters hervorhob, das aufgrund der hohen Nachfrage noch zwei zusätzliche Vorstellungen gab.

Der Veranstaltungsort zeigte sich wie in Vorjahren perfekt geeignet für derartige Kulturwochen. Schön über der Stadt gelegen, sehr geräumig, draußen ein Platz mit schattigen Bäumen, Zelten und auf Abstand stehenden Sitzgruppen, Bänken und Tischen, dazu die hohen, dicken Mauern, die eine Lärmbelästigung der in einigen Hundert Metern Entfernung lebenden Menschen minimieren oder sogar ausschließen. Und schließlich die Räume im Innern der Festung, die auch gut genutzt werden können. So zum Beispiel durch das Akademietheater oder die Ulmerin Anna Reccia deren Ausstellung „Erfinder“ bis zum letzten Tag zu sehen war und die im alten Gemäuer der Wilhelmsburg atmosphärisch besonders interessant wirkte.

60 Programmpunkte auf der Wilhelmsburg bei "Stürmt die Burg" 2020

Auffallend war die Sauberkeit in der Wilhelmsburg, auch im Innenhof mit seinem Biergartencharakter. Einerseits wurde nach den Veranstaltungstagen immer gereinigt, andererseits nutzten die Gäste die aufgestellten Abfallkörbe sehr gut und vermieden es größtenteils, Müll herumliegen zu lassen. Dazu lobten die Veranstalter die Besucher, die streng die durch Corona erforderlichen Hygieneregeln beachtet hätten.

„Die positive und zahlreiche Resonanz auf die im Juni von der Kulturabteilung der Stadt Ulm initiierte Open-Stage-Ausschreibung veranschaulichte eindrücklich den Wunsch der Kulturakteure, auf die Bühne zurückzukehren und Kunst und Kultur wieder erlebbar zu machen“, heißt es in einer Mitteilung von Sebastian Huber. In den über 60 verschiedenen Programmpunkten warteten die Künstler mit Musik, Tanz, Literatur, Kabarett und einigem mehr auf. Dazu gab es zum Beispiel die Utopia Toolbox, ein Sportangebot mit Pop-up-Zumba, Führungen durch die Bundesfestung oder Yoga über den Dächern. Insgesamt war nicht eine Veranstaltung der sieben Pop-up-Space-Wochen das Highlight, sondern das gesamte Programm, bei dem Kinder, junge Leute und Ältere bei meist gutem Wetter auf ihre Kosten kamen.

Veranstalter von "Stürmt die Burg" plädieren für ein größeres Programms

Eine Ausweitung des Programms und eine weitere Nutzung der Innenräume sollten, so die Veranstalter, unbedingt angestrebt werden. Denn die Wilhelmsburg sei für Veranstaltungen aller Art, zum Beispiel auch für Kunstmärkte, größere Konzerte oder Spielveranstaltungen ein hervorragender Ort – insbesondere, wenn die Corona-Pandemie besiegt ist. Noch wird es in der Burg weitere Events geben. Die „Burgbar No. XII“ wird diesen Monat an ausgewählten Tagen geöffnet sein, am 25. September wird gegen Eintritt das Duo Graceland auftreten, dazu gibt es kostenfreie Abende mit lokalen Bands und anderen Künstlern.

Öffnungszeiten und das Programm auf der Burg gibt es auf www.burgbar12.de sowie auf den Instagram- und Facebook-Kanälen unter @burgbar12.

