Kunst mit Vogelperspektive: Zu Besuch bei Marianne Mostert in Weißenhorn

Plus Marianne Mostert macht sich ein Bild von der Welt - in Bronzen und Gemälden. In ihrem Weißenhorner Atelier grübelt sie über die Zwickmühlen der Moderne.

Von Ralph Manhalter

Durch die FFP2-Masken habe das Leben etwas an Farbigkeit verloren, sinniert die Künstlerin. Vor der FFP2-Tragepflicht bot der Mund- und Nasenschutz noch so manche Möglichkeit, ein Stück Individualität zu demonstrieren. Und Marianne Mostert versteht es, den sich nicht aufdrängenden, sich erst auf den zweiten Blick den Weg in die Erinnerung bahnenden Eindrücken ein Gespür zu verleihen. Vermeintliche Kleinigkeiten, die oft nur jener wahrnimmt, dessen aufmerksames Auge hierin ein Teil des Ganzen sieht. Alles hängt zusammen. Nichts ist unwichtig. So auch die Krähen und Tauben, die bei Marianne Mostert immer wieder am Küchenfenster auftauchen, schnell ein wenig Futter aufnehmen und dann wieder bis zum nächsten Besuch das Weite suchen.

Marianne Mosterts Atelier in Weißenhorn. Bild: Ralph Manhalter

Die Künstlerin Marianne Mostert ist fasziniert von der Welt der Vögel

Vögel haben es ihr besonders angetan, erklärt die Künstlerin aus Weißenhorn. Auf vielen ihrer Bilder erscheinen sie in fliegender Form, mal sitzend und mal dekorativ, unterschiedlichste Botschaften suggerierend. Zur Zeit arbeite sie an einer Serie von Bildern zur Thematik „Städtebauliche Verdichtung“, erzählt die Künstlerin. Grau- und Blautöne beherrschen die nahezu quadratischen Bilder, Öl auf Leinwand, wie fast immer. Darauf eine Uniformität, die nicht nur eintönig, sondern erschreckend wirkt.

Da fielen die neuen Masken gar nicht mehr sonderlich ins Gewicht: Quader ohne jegliche Persönlichkeit, Enge, gefühlt kein Platz zum Atmen. Irgendwo dann doch noch ein Stück der alten Heimeligkeit, auch farblich wohltuend abgestuft vom tristen Einerlei: Die dörfliche und kleinstädtische Bebauung hat in den Bildern noch nicht vollkommen resigniert, wird aber auf ein Randdasein reduziert. Fragt man Mostert nach dem Impuls für ihre Bilderreihe, so führt sie als Antwort jedoch nicht die aktuelle Corona-Krise an. Diese, so die Künstlerin, beschäftige sie außer in manchen Skulpturen nur insofern, dass gerade keine Ausstellungen stattfinden und somit die Möglichkeit, ihre Werke an einen Liebhaber zu bringen, gesunken sei.

Die Weißenhorner Künstlerin kritisiert den Kunstmarkt als Massenphänomen

Vielmehr erfährt man bei ihr zwischen den Zeilen, dass einen Steinwurf von ihrem Atelier und Wohnhaus entfernt, eine Blockbebauung in Weißenhorn entstehen soll, die nach Ansicht von Mostert nicht in das lockere Gefüge an diesem Ort passen wird. Unpolitischer, trotz verpasster Maske, zeigen sich da schon die Bronzefiguren, manch eine ganz entfernt an Giacometti erinnernd, die andere mit etwas Suggestion eine Reminiszenz an die berühmten Benin-Bronzen.

Die Maske wird in Marianne Mosterts Kunst zum spannenden Gegenstand. Bild: Ralph Manhalter

Ausstellungen heutzutage würden aus allen Nähten platzen, mahnt Mostert nachdenklich. Zu viele Menschen allein schon bei den Vernissagen. Nicht dass die Künstlerin den Neu-Malern und Malerinnen das Talent absprechen würde, aber es fehle schon vielen an einer persönlichen Note. Dabei nimmt Mostert jedoch auch manch alten Hasen nicht von diesem Urteil aus. Der Kunstmarkt sei zum Massenevent geworden und die digitale Revolution beschleunige diese Tendenz zusätzlich, sagt Mostert. Es könne nur noch derjenige aktiv am Leben teilnehmen, der auch technisch auf dem neuesten Stand ist. Sie habe beispielsweise gar kein Internet, so Mostert.

In Marianne Mosterts Atelier funktioniert auch alles ohne Internet

Ein Blick in das verschachtelte Atelier in einem alten Fachwerkbau mag dieses Manko aber gar nicht so bedeutend erscheinen lassen: Holzbalken und eine Galerie, überall Bilder und Skulpturen, dazu diese Ruhe. Alles analog, zu viel Technisierung würde hier noch stören. Und wer weiß, vielleicht kämen dann gar eines Tages die Vögel nicht mehr. Das wäre wirklich bedauernswert.

Zur Person: Marianne Mostert wurde am 1. Oktober 1945 in Weißenhorn geboren. Ausbildung an der Werkkunstschule in Augsburg und anschließendes Studium an der Akademie der bildenden Künste in München. Seit 1975 arbeitet Mostert als freischaffende Künstlerin in Weißenhorn

