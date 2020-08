13:00 Uhr

Kurios: Ein Storch "belagert" den Kindergarten in Reutti

Ein Storch hat einen Kindergarten in Reutti bewacht.

Ein Storch steht längere Zeit im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti vor dem Kindergarten. Am Ende hilft ein Jagdpächter.

Dieser Storch mag offenbar Kindergärten - und wollte vielleicht auch in die Einrichtung in Reutti rein. Wie die Polizei mitteilt, hat sich ein Storch zur Mittagszeit vor einem Kindergarten im Stadtteil Reutti positioniert. Der Storch „belagerte“ dabei sprichwörtlich den Kindergarten und hatte vor dem Eingang Stellung bezogen.

Eltern trauen sich nicht an dem Storch in Reutti vorbei

Eltern trauten sich laut Polizeibericht nicht an dem Tier vorbei und konnten somit ihre Kinder nicht abholen. Daher wurde der hiesige Jagdpächter verständigt, welcher den Storch fachmännisch in Obhut nahm und ihn in einem nahe gelegenen Biotop wieder auswilderte.

Dabei wurde der Jagdpächter nach Angaben der Polizei tatkräftig von Passantinnen unterstützt. Bei seinem Ausflug vor den Kindergarten und der anschließenden Rückreise in die Natur wurde der Storch nicht verletzt.

Bei dem Tier handelte es sich um einen sogenannten Nestling vom heurigen Jahr, welcher von Hand aufgezogen wurde und zahm ist. (az)

