Corona-Krise: So haben Kinder und Jugendliche im Kreis Neu-Ulm gelitten

Plus Junge Menschen haben besonders unter den Beschränkungen der Coronapandemie gelitten. Da kam einiges zusammen, wie ein Bericht aus dem Landratsamt zeigt.

Während dieser vierten Coronawelle drohen möglicherweise wieder Kontaktbeschränkungen. Die haben in den vergangenen gut eineinhalb Jahren zwar alle getroffen, doch Kinder und Jugendliche besonders stark. Wie sehr sie darunter gelitten haben, darüber gibt ein Bericht Auskunft, der jetzt dem Jugendhilfeausschuss des Landkreises vorgelegt wurde. In dem steht auch, dass junge Menschen sich im Schnitt deutlich vernünftiger verhalten haben, als das die Erwachsenen gerne wahrhaben wollten.