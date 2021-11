Landkreis Neu-Ulm

Umfrage im Landkreis Neu-Ulm: Was hilft gegen den November-Blues?

Plus Draußen ist es grau, nass und trist. Viele Menschen fühlen sich einsam und trübsinnig. Wir wollen wissen: Was kann man gegen den November-Blues tun?

Von Regina Langhans

Grau, nass, trist – so zeigt sich das Wetter derzeit vielerorts. Das lockt nicht gerade zu Aktivitäten an der frischen Luft. Und die Aussichten werden, jahreszeitlich bedingt, nicht besser: Es ist November, der Monat mit Friedhofsbesuchen und Gedenktagen. Viele Menschen fühlen sich einsam oder trübsinnig. In unserer Umfrage wollten wir von Passanten in Illertissen wissen: Was hilft gegen den November-Blues?

