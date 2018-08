11:43 Uhr

Lidl räumt sein Lager in Pfaffenhofen

Ende Oktober will die Digitalsparte des Unternehmens den Standort verlassen. 23 Mitarbeiter sind dort angestellt. Was danach kommt, ist unklar.

Von Jens Noll

Über dem einstigen Zentrallager des Lebensmittelhändlers Lidl im Gewerbegebiet von Pfaffenhofen steht wieder ein großes Fragezeichen. Ende Oktober will das Unternehmen sein jetziges E-Commerce-Lager an der Pfaffenhofener Straße schließen. Wegen veralteter Strukturen und Technologien an dem Standort, so heißt es aus der Pressestelle in Neckarsulm, habe sich Lidl Digital entschieden, ein neues, teilautomatisiertes Logistikzentrum in Ludwigsfelde bei Berlin zu errichten. Zudem würden die Logistikaktivitäten im Großraum Berlin gebündelt.

Wie es dann mit dem Lager in Pfaffenhofen und mit einigen der 23 festangestellten Mitarbeiter weitergeht, ist noch unklar. Auf Nachfrage teilt Melanie Pöter, Pressesprecherin von Lidl mit, dass die Firma Eigentümer des Gebäudes sei, aus dem Großteile wie Matratzen oder Gartenmöbel fürs Internet-Geschäft versendet werden. Und: „Bezüglich der Nachnutzung befinden wir uns noch in der Planung.“

Etwa die Hälfte des Personals hat schon neue Jobs

Die Mitarbeiter seien bereits im Mai persönlich über die anstehende Schließung informiert worden, damit sie ausreichend Zeit haben, sich für einen neuen Job zu bewerben. „Dabei unterstützen wir sie durch eine interne Veranstaltung mit Vertretern aus anderen Unternehmen und informieren sie über Einsatzmöglichkeiten in den Filialen der nahegelegenen Lidl-Regionalgesellschaften“, ergänzt Pöter. Etwa die Hälfte des Personals habe bereits einen neuen Job gefunden. Einige Mitarbeiter würden zu anderen Standorten von Lidl Digital oder Lidl Deutschland wechseln.

Zur Erinnerung: Bis Frühjahr 2016 betrieb der Discounter ein Logistikzentrum in der Marktgemeinde. Auf dem Areal des Zentrallagers mit einer Gesamtfläche von 75 000 Quadratmetern herrschte lange Zeit deutlich mehr Betrieb als jetzt: Täglich lieferten bis zu 100 Lastwagen aus allen Himmelsrichtungen die Waren an. 180 Mitarbeiter waren dort beschäftigt. Doch der Standort wurde Lidl schließlich zu klein, eine Erweiterung war nicht möglich. Das Lager zog nach Dettingen an der Iler im Landkreis Biberach um. In Pfaffenhofen richtete Lidl Digital dafür das Lager für das Online-Geschäft ein, das nun nach nicht einmal drei Jahren schon wieder schließen wird.

Einer der größeren Betriebe in Pfaffenhofen

Vonseiten des Unternehmens sind im Rathaus der Marktgemeinde bislang keine Informationen über diesen Schritt eingegangen. „Es trifft einen immer, wenn Arbeitsplätze verloren gehen“, sagt Hauptamtsleiter Konrad Müller auf Nachfrage. Ihm sei natürlich aufgefallen, dass auf dem Areal lange nicht mehr so viel Betrieb war wie zuvor, als es noch ein Zentrallager war. Dennoch zähle der jetzige Betrieb mit 23 Mitarbeitern schon zu den größeren in Pfaffenhofen. Zur Zukunft des Standortes an der Pfaffenhofener Straße kann er sich nicht äußern – der Gemeindeverwaltung sind keine Details dazu bekannt.

