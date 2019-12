10:40 Uhr

Mann am Marktplatz grundlos verprügelt

Offenbar grundlos wurde nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Sonntag ein 23-Jähriger in der Ulmer Innenstadt zusammengeschlagen.

Ohne Vorwarnung kassiert ein Nachtschwärmer Schläge in Ulms Innenstadt. Ein Todesfall in Augsburg zeigt, was hätte passieren können.

Offenbar grundlos wurde nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Sonntag ein 23-Jähriger in der Ulmer Innenstadt zusammengeschlagen. Gegen 1.55 Uhr war der junge Mann in einer Gaststätte am Ulmer Marktplatz. Er verließ diese kurz, um frische Luft zu schnappen. Als er vor der Gaststätte stand wurde er von einem Unbekannten grundlos angegriffen. Der Angreifer befand sich in eine Gruppe aus drei Männern. Aus dieser heraus schlug er dem 23-Jährigen zwei Mal mit der Faust ins Gesicht.

Als sein Opfer auf dem Boden lag, flüchtete der Schläger mit seinen Begleitern. Der alkoholisierte Geschlagene erlitt eine Platzwunde am Kinn sowie eine Verletzung am Hals. Er wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Angreifer und seine Begleiter waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, hatten blonde bis brünette Haare und waren dunkel gekleidet. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm die Ermittlungen auf.

Die Attacke verlief letztendlich, weckte aber Erinnerungen an einen Todesfall in Augsburg: Ein 49-Jährige war am Nikolaustag spätabends bei einer Auseinandersetzung mit sieben Jugendlichen beziehungsweise jungen Erwachsenen gestorben, ein Freund des Opfers wurde erheblich verletzt. Der Mann starb offenbar an den Folgen eines Schlages. (az)

Die Polizei bittet Zeugen zum Vorfall, sich unter der Telefonnummer (0731) 1883312 zu melden.

Auch interessant:

Kommen sechs der sieben Verdächtigen noch vor Weihnachten frei?

Themen folgen