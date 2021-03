13:09 Uhr

Mann randaliert auf Parkplatz eines Baumarkts in Neu-Ulm

Wegen eines Randalierers auf einem Baumarkt-Parkplatz in Neu-Ulm ist am Samstag die Polizei gerufen worden.

Ein Randalierer hat am Samstag auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Neu-Ulm Kunden und Passanten erschreckt. Die Polizei nahm ihn kurz darauf fest.

Am Samstag gegen 18 Uhr ereilte die Polizeiinspektion Neu-Ulm mehrere Notrufe, dass ein Fußgänger auf einem Parkplatz eines Baumarkts im Starkfeld randalieren würde. Daraufhin fuhren mehrere Streifen zur Einsatzstelle. Dort stellte sich heraus, dass ein Fußgänger ohne ersichtlichen Grund in Rage war, sich auf der Straße seiner Jacke entledigte und gegen einen langsam vorbeifahrenden Linienbus schlug. Dann ging er auf den Parkplatz des Baumarkts und sprang auf die Motorhaube und das Dach eines geparkten Autos. Derzeit ist nicht abschließend geklärt, ob weitere dort abgestellte Fahrzeuge ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden sind.

Die Polizei Neu-Ulm sucht jetzt Zeugen des Vorfalls im Starkfeld

Da der Randalierer seine Jacke am Tatort zurückgelassen hatte, war dank der darin befindlichen Ausweisdokumente seine Identität schnell geklärt. Bei ihm handelte es sich um einen 21-jährigen Mann aus einer Gemeinschaftsunterkunft. Im Zuge der Fahndung konnte er im Innenstadtbereich widerstandslos festgenommen werden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

