vor 47 Min.

Mann vergisst Partnerin und fährt von Neu-Ulm nach Freiburg

Die Frau sah ihrem Lebensgefährten noch beim Ausparken zu, dann fuhr der Mann einfach davon. In ihrer Not ging die 58-Jährige in Neu-Ulm zur Polizei.

Auch die Polizei konnte einer 58-Jährigen am Donnerstag nicht helfen: Die Frau kam gegen 14.30 Uhr zur Polizeiinspektion Neu-Ulm und berichtete, dass sie kurz zuvor mit ihrem 80-jährigen Lebensgefährten in einem Gasthof in der Reuttier Straße beim Mittagessen gewesen sei. Danach wollten beide mit dem Auto zurück zu ihrem Wohnort in der Nähe von Freiburg fahren.

Der 80-Jährige parkte aus, seine Partnerin sah ihm zu. Doch dann fuhr der Mann ohne seine Begleiterin weg. Im Auto befanden sich auch Handtasche und Handy der 58-Jährigen. In ihrer Not bat die Frau die Polizei um Hilfe. Der 80-Jährige konnte jedoch nicht erreicht werden. Seine Partnerin musste auf anderem Weg die Heimreise antreten. Wie ihr das glückte, meldet die Polizei nicht. (az)

Themen folgen