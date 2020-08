16:13 Uhr

Mann wird beim Autowaschen in Ulm aggressiv und packt Frau am Hals

Ein Streit um den Sauger ist in Ulm eskaliert.

Nach einem Zwischenfall auf einem Gelände in der Blaubeurer Straße in Ulm sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Ein Mann griff eine 22-Jährige unvermittelt an.

Beim Autowaschen hat am Mittwoch in Ulm ein Unbekannter eine Frau angegriffen. Jetzt sucht die Polizei nach dem Mann und bittet Zeugen, sich zu melden.

Zwischen 13 und 13.30 Uhr soll sich der Vorfall laut Polizeiangaben auf einem Gelände in der Blaubeurer Straße ereignet haben. Eine 22-Jährige nahm dort einen Sauger, um die Beifahrerseite ihres Autos zu reinigen.

Der Täter sei dann von hinten gekommen und habe sie angeschrien, dass es sein Sauger wäre. Das sagte die Frau später der Polizei.

Polizei ermittelt nach Vorfall in Ulm: Mann drückt Frau den Mund zu

Danach soll der Unbekannte ihr unvermittelt mit der Hand an den Hals gegriffen und mehrere Sekunden zugedrückt haben. Mit der anderen Hand soll er der Frau einen Lappen auf den Kopf geschlagen haben.

Eine Angestellte erklärte dem Mann, dass den Sauger alle nutzen dürfen. Beim Wegfahren beleidigte der Unbekannte noch die Angestellte.

Jetzt ermittelt die Ulmer Polizei wegen Körperverletzung und Beleidigung. Die Beamten hoffen unter der Telefonnummer 0731/188-3812 auf Zeugenhinweise. Die Tat soll von mehreren Anwesenden beobachtet worden sein.

So wird der Täter nach dem Angriff in Ulm beschrieben

Der Täter soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein und lichtes Haar, möglicherweise auch eine Glatze, und einen Dreitagebart haben. Er war laut Polizei mit einem blauen T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Weggefahren sei er mit einem weißen Dacia Sandero mit Ulmer Zulassung. (AZ)

