Mehr Platz für Urnen am Waldfriedhof

In der Praxis würden derzeit nur zwei der sechs Aufbahrungsräume in der Aussegnungshalle des Sendener Waldfriedhofs genutzt, sagt Planer Tobias Weiher. Er schlägt deshalb einen Umbau des Gebäudes vor, um Platz für Urnenwände zu schaffen.

Ein Fachplaner schlägt dem Sendener Bauausschuss die Einrichtung eines Kolumbariums vor. Dieses könnte der Stadt auch zusätzliche Einnahmen bringen

Von Angela Häusler

Mit einem Friedhofskonzept will die Stadt Senden ihre Friedhöfe für die Zukunft rüsten. Diesbezügliche Untersuchungen sind bereits vorangeschritten und betreffen auch den Waldfriedhof: Die dortige Aussegnungshalle könnte für Urnenwände genutzt werden. Planer Tobias Weiher stellte die Ergebnisse seiner Machbarkeitsstudie am Dienstagabend im städtischen Planungs-, Bau- und Umweltausschuss vor.

Demnach könnte die Aussegnungshalle künftig 108 Urnen beherbergen. Derzeit werde der verfügbare Platz in der Halle lediglich zur Hälfte genutzt, sagte der Planer. Denn in der Praxis würden nur zwei der insgesamt sechs Aufbahrungsräume im Gebäude genutzt. Der Platz könnte umgebaut werden, und zwar zu einem Kolumbarium, also einem Raum für Urnenbestattungen. Für diese vergleichsweise pflegeleichte, aber auch preisgünstigere Form der Bestattung gab es in den vergangenen Jahren nicht nur auf den Sendener Friedhöfen eine steigende Nachfrage.

Senden müsste 200.000 Euro in den Waldfriedhof investieren

Ziel der Überlegungen zum Friedhofskonzept ist es aber auch, den Kostendeckungsgrad der städtischen Friedhöfe zu erhöhen. Der lag im vergangenen Jahr bei 50 Prozent – wünschen würde sich die Stadt allerdings 70 Prozent. Eine Steigerung der Einnahmen ließe sich durch den Hallen-Umbau erzielen, schlug der Experte vor. Denn würden alle 108 Urnengräber innerhalb von sechs bis sieben Jahren verkauft, wäre die Umgestaltung bereits gegenfinanziert.

Insgesamt schätzte Weiher die notwendigen Investitionskosten auf 200.000 Euro. Ein elektronisches Schließsystem könne in der Halle außerdem für flexiblere Öffnungszeiten sorgen, indem es die Zugänge automatisch öffnet und schließt oder das Eintreten per Sicherheitscode außerhalb der Öffnungszeiten ermöglicht.

Bis zum Jahr 2050 gerechnet lägen die städtischen Ausgaben für die umgenutzte Halle laut Weiher bei 590.000 Euro, die Einnahmen kämen seiner Prognose zufolge sogar höher, nämlich auf rund 605.000 Euro. „Das wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Kostendeckung“, sagte er und regte an, die notwendige Investitionssumme möglichst bald, spätestens im Haushalt 2020, einzuplanen.

Der Hauptausschuss wird das Thema im Oktober erneut beraten

Er halte die Zahlen für realistisch, sagte CSU-Stadtrat Primus Schmid. Und er sei sicher, dass das Angebot angenommen werde, „das wird ein Selbstläufer“. Die notwendigen Ausgaben noch heuer zu bewilligen, gehe auf keinen Fall, sagte Georg Schneider, Fraktionschef der SPD, das sei frühestens im nächsten Haushalt möglich. Detaillierte Informationen wollen die Planer nun dem Hauptausschuss vorlegen, der das Thema am Dienstag, 8. Oktober, erneut beraten soll.

Befasst hat sich der Bauausschuss zudem mit der Beschrankung am Bahnübergang an der Hauptstraße. Im Zuge der geplanten Umbauarbeiten am Bahnhof sollen auch neue Schranken kommen. Die unterhalb der rot-weißen Balken angebrachten Streben, der sogenannte Schrankenbehang, ist nach den Vorschriften der Bahn nicht mehr notwendig und von den Planern daher auch nicht vorgesehen. Da die Bevölkerung andernorts aber, etwa mit Bürgerbegehren, solche Schrankenbehänge beibehalten wollte, legte die Stadt die Planung nun dem Ausschuss vor. Und der entschied mehrheitlich: Auf Höhe der Rad- und Fußwege solle der Behang angebracht werden, an der Fahrbahn hingegen sei er verzichtbar. Gerade für Kinder sei der Behang eine zusätzliche Sicherheit, sagte Vize-Bürgermeister Josef Ölberger, der die Sitzung leitete. Wegen des nahen Kindergartens „brauchen wir den Behang unbedingt“, sagte Yusuf Cinici (BiSS). Nicht mehr zeitgemäß und unnötig fand den Behang Rainer Strobl (CSU), ihm sei jedenfalls kein Fall bekannt, wo ein Kind wegen fehlenden Behangs auf Bahnschienen verunglückt wäre.

