Michael Mittermeier in Neu-Ulm: Captain Bavaria schlägt zu

Der oberbayerische Komiker Michael Mittermeier kämpft sich im Edwin-Scharff-Haus durch den Wahnsinn der Welt. Besonders gut wird er, als er über Superhelden spricht.

Von Ronald Hinzpeter

Vielleicht müssen da erst mal zwei Wörter erklärt werden, die über diesem Abend mit Michael Mittermeier stehen. Da ist das Motto „Lucky Punch“, das mitnichten als Bowle oder Punsch zu übersetzen ist, die glücklich macht. Es meint einen Glückstreffer beim Boxen, der einem angeschlagenen Kämpfer unverhofft doch noch den Sieg beschert. Und dann wäre da noch die „Todes-Wuchtl“, die angeblich zurückschlägt. Damit bezeichnen Österreicher eine besonders schlagfertige Antwort. Gut, schlagfertig ist Michael Mittermeier auf jeden Fall, doch mitnichten kann er als angeschlagener Boxer gelten, der mit der Kraft des Zufalls seinen Kopf aus der Schlinge zieht. Zwar sollte er ursprünglich mal in der Ratiopharm-Arena auftreten, doch die erwies sich dann wohl als zu groß, weshalb die Ein-Mann-Show ins Edwin-Scharff-Haus gelegt wurde. Da war sie gut aufgehoben, denn das Haus war voll und die Stimmung prächtig.

Michael Mittermeier nimmt sich in Neu-Ulm die Deutschen vor

Und Mittermeier selbst musste nur mit seinem kratzenden Hals kämpfen, denn beim Publikum hatte er schon gewonnen – und das ohne große Anstrengung, denn er ist auch in seinem achten Live-Programm namens „Lucky Punch – die Todes-Wuchtl schlägt zurück“ immer noch lustig. Wer sich daran stört, dass er gerne rumalbert und alle paar Minuten wahlweise auf trotziges Kind oder greinender Erwachsener macht, der verpasst einiges. Ganz anders als sein älterer Bruder Alfred, der vor zahlenmäßig geringerem Publikum auf Kleinkunstbühnen mehr das klassische Politkabarett pflegt, läuft Michael Mittermeier nicht zur ganz großen Form auf, wenn er sich dem Wahnsinn der Polit-Welt zu Brust nimmt. Natürlich landet er ein paar schöne Treffer, wenn er sich etwa „Die Deutschen“ an und für sich zur Brust nimmt, die sich jeden Sonntag nach der Tagesschau zum „Tatort“ vor dem Fernseher versammeln: „Wenn ich der Russe wär, ich würd’ um 20.15 Uhr angreifen.“ Hierzulande werde eine schlechte „Tatort“-Folge so ernst diskutiert wie dass Thema Holocaust-Leugnung.

Der Comedian hat keine Lust mehr auf Donald-Trump-Witze

Weil er angeblich eine Donald-Trump-Nummer nicht mehr spielen will, bekommt er von Publikum ein lang gezogenes „Oooochhh“ zu hören – eine prima Steilvorlage für eine landsmannschaftliche Spitze. Denn die Schwaben im Saal hätten ja bezahlt, also wollten sie natürlich auch alles bekommen. Er spiele die Nummer aber nicht mehr, weil er eingesehen habe, dass Trump der bessere Komiker sei.

Im zweiten Teil des Abends nimmt Mittermeier deutlich mehr Fahrt auf, wird spontaner, spielt mehr mit dem Publikum und lässt seine Schlagfertigkeit ordentlich von der Leine. Außerdem drehen sich seine Themen nun noch mehr um das, was ihm wirklich gut liegt: die Popkultur. Besonders angetan hat es ihm der oberschwäbische Jungbäuerinnenkalender, der spärlich bekleidetes landwirtschaftliches Fachpersonal in, äh, lasziven Posen abbildet. Doch der oberschwäbische Lebensmittelerzeuger interessiere sich eher für die mitabgebildeten Geräte: „Der Maishäcksler, ist der geil!“ Besonders schön lässt er sich über die Superheldenschwemme im Kino aus, die auch Halloween erreicht habe („Ich habe eine Halloween-Intoleranz“). Als da ein kleiner Bub in einem von der Oma gehäkelten Batman-Kostüm vor ihm steht, muss er ihm sagen: „Du bist nicht Batman, du bist Häkelmän.“ Das ist dann schon wieder echt rührend.

Wenn Michael Mittermeier ein Superheld wäre, welcher wäre er dann? Vorschlag: Captain Bavaria, der seine Gegner mit schneller Zunge niederstreckt.

