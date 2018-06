00:34 Uhr

Milchbauern protestieren vorm Münster

Preis pro Liter deckt Kosten nicht

Der „Tag der Milch“ des Kreisbauernverbandes Ulm-Ehingen auf dem Ulmer Münsterplatz hat viele Facetten: Während am Stand der Milchwerke eher das Marketing für die seit April im großen Stil vermarkteten neuen Bio-Joghurts im Mittelpunkt steht, geht es auch um die Sorgen und Nöte der Bauern. „Schleuderpreise des Lebensmitteleinzelhandels zerstören die bäuerliche nachhaltige Erzeugung von Lebensmitteln“, steht auf einem Banner des Kreisbauernverbandes. Dessen Vorsitzender Ernst Buck zieht in diese Kritik auch Bio-Produkte mit ein. Denn wenn ein Bio-Joghurt nur fünf oder zehn Cent mehr koste als einer mit Milch aus konventioneller Landwirtschaft, müssen man schon genau hinschauen. Und allzu oft stehe dann im Kleingedruckten „mit Milch aus EU-Ländern“ oder sogar „Nicht-EU-Ländern“. Durch lange Transportwege werde der nachhaltige Ansatz eines Bio-Produkts konterkariert. Für Bio-Milch nicht nur aus einem EU-Land, sondern der Region steht Karl-Eugen Kühnle, der Landesvorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Milchviehalter. 70 Kühe leben auf seinem Betrieb direkt in Ulm-Unterweiler. Der derzeitige Milchpreis von 48 Cent pro Liter Bio-Milch könne nicht seine Kosten decken. Nie mussten die Verbraucher einen geringeren Einkommensanteil für Nahrungsmittel ausgeben als heute. Die Interessen der Erhaltung einer bäuerlichen Struktur blieben aber auf der Strecke. Mit großen Investitionen in seinen will der 50-Jährige sich deswegen zurückhalten, bis klar ist, dass die Milchwirtschaft vielleicht auch eines seiner beiden Kinder eine Zukunft bieten könne. Eine reformierte Marktordnung müsse dafür Sorgen, dem Ziel eines Gleichgewichts von Nachfrage und Angebot näherzukommen.

Kreisbauernverband-Chef Buck sieht auch die großen Einzelhandelsketten in der Pflicht. „Wir brauchen sie“, sagt der Holzkircher. Doch ein sich ständig ändernder Kennzeichnungsdschungel fordere den Bauern oftmals unsinnige Investitionen ab. (heo)