Mit Pfeil und Bogen zur Achtsamkeit im Alltag

Beim meditativen Bogenschießen in Weißenhorn sollen Männer lernen, ihren Alltag bewusster zu gestalten. Warum dies manchmal ohne Frauen besser klappt.

Von Annika Gonnermann

Die elf Männer stehen in Reih’ und Glied auf dem akkurat geschnittenen Rasen. Die Hand mit dem Bogen ist ausgestreckt, die Atmung ruhig, der Blick geradeaus. Bedachtsam und konzentriert legen sie die Pfeile an. Bis auf das Singen der Vögel und das schwache Klappern der Schäfte ist kein Laut zu hören. Ein paar Meter von ihnen entfernt stehen jeweils vier Ziele: Der schwarze, der blaue, der rote, und die beiden goldenen Ringe in der Mitte sind in der Frühsommersonne gut zu erkennen. Dann ertönt das Signal „Pfeil frei!“, und auf das Kommando lassen die Männer die gespannten Sehnen ihrer Bogen los.

Manche treffen ins sprichwörtliche Schwarze, andere nur den Rand der Holzmontierung, wieder andere schießen vollkommen am Ziel vorbei und landen weit hinten im gräsernen Niemandsland. Doch statt zu fluchen oder zu jubeln konzentrieren sich die Männer weiter, atmen tief durch und legen den nächsten Pfeil auf – jeder im eigenen Tempo und ohne zu reden. Wieder ist es mucksmäuschenstill. Außer dem dumpfen Einschlag, wenn der Pfeil auf die Zielscheibe trifft, ist auf der Bogensportanlage Pfaffenhofen nichts zu hören.

Das meditative Bogenschießen kommt bei Männern gut an

Das Besondere beim Bogenschießen an diesem Samstagvormittag ist nicht der Ort, nicht die Teilnehmer, nicht die Sportart, sondern die Herangehensweise. Franz Snehotta, Pastoralreferent für die Männerseelsorge im Bistum Augsburg, beschreibt seine Veranstaltung so: „Das hier ist kein Wettbewerb. Es geht um Aufmerksamkeit und Achtsamkeit.“ Ziel sei nicht, möglichst genau zu treffen oder gar am Ende die Punktezahlen zusammenzuzählen. Im Gegenteil: „Wir wollen einmal bewusst dieses Konkurrenzdenken des Alltags rausnehmen. Heute geht es für die Männer nur um sich selbst, ohne den Vergleich zu den anderen.“ Durch die immer gleichen Bewegungsabläufe beim Bogenschießen – Körper anspannen, Bogen aufrichten, Stand sichern, Pfeil anlegen, Sehne spannen, zielen und loslassen – soll den ausschließlich männlichen Teilnehmern die Chance gegeben werden, über sich selbst, über ihr Leben, ihren Körper, ihre innere Haltung, ihre Kraft und schlussendlich über Gott zu reflektieren. Und obwohl die Veranstaltung von der Diözese Augsburg angeboten wird, gehe es laut Snehotta nicht darum, über die Kirche zu diskutieren: „Wir fragen bei keinem einzelnen Teilnehmer, ob er katholisch, evangelisch oder sonst etwas ist. Es ist einfach ein pastorales Angebot, über das Leben nachzudenken, ohne gleich zum Gottesdienst gehen zu müssen.“

Jedes Jahr am Samstag nach Christi Himmelfahrt bietet Snehotta das meditative Bogenschießen in Zusammenarbeit mit dem Schützenverein Pfaffenhofen, Untergruppe Bogenschützen an – inzwischen bereits zum siebten Mal. Kamen am Anfang lediglich sechs Teilnehmer, so ist seit ein paar Jahren die Teilnehmerliste mit zwölf Interessenten regelmäßig voll. Die Männer kommen aus dem gesamten Umkreis, manche nehmen sogar die Wegstrecken aus Augsburg und Aalen auf sich. Vor allem schätzten die Teilnehmer die Ruhe. „Besonders oft bekommen wir als Rückmeldung, dass es hier so schön still ist“, so Snehotta, der das Feedback gut nachvollziehen kann. Er erlebe selbst, dass die teilnehmenden Männer, alle in der Regel zwischen 40 und 60, beruflich und familiär stark eingespannt seien und deshalb nach Freiräumen suchten, um sich einmal bewusst etwas Gutes zu tun. Gerade in der Gruppe sei dies möglich.

Zwölf Teilnehmer in Pfaffenhofen

Snehotta legt großen Wert darauf, dass das Bogenschießen eine reine Männerveranstaltung ist. Nicht, weil er und seine Teilnehmer Frauen absichtlich ausschließen wollten. „Das ist nicht diskriminierend gemeint“, will der Pastoralreferent klargestellt wissen. Allerdings habe er selbst die Erfahrung auch schon im Freundeskreis gemacht, dass Männer in Anwesenheit von Frauen nicht ganz so bereitwillig über intimere Themen Auskunft geben würden. „Wenn man dann ein befreundetes Pärchen fragt, wie es gerade in der Familie so läuft, dann antwortet oft die Frau und der Mann stimmt danach nur noch zu.“

Gerade für den kontemplativen und reflektierenden Teil des Bogenschießens soll den Männern daher genügend Zeit zum Nachdenken gegeben werden. In einer reinen Männergruppe, so Snehotta weiter, falle auch das Konkurrenzdenken eher weg. „Wenn eine Frau dabei ist, dann meinen manche Männer doch wieder, dass sie beweisen müssten, wie toll sie sind. Dann trauen sie sich nicht, Schwäche zuzulassen.“ Gerade darum gehe es allerdings bei der Veranstaltung: Über Gott und die Welt nachdenken und sich vielleicht dann eher still freuen, wenn der Pfeil mitten im goldenen Zielkreis gelandet ist.

