Nach Biergarten jetzt „Gleisbar“: Gleis 44 bespielt das „größte Wohnzimmer Ulms“

Das Team von Gleis 44 blickt durchaus mit Sorge auf den aktuellen Anstieg der Corona-Fallzahlen. Der Verein will beweisen, dass Kulturevents dennoch möglich sind.

Plus Nach erfolgreich improvisiertem Kultursommer im Biergarten Liederkranz starten die Macher des Kultur-Klubs Gleis 44 in Ulm nun die „Gleisbar“: Das wird geboten.

Von Veronika Lintner

Viele Künstler werden sich an diesen Sommer nur mit schmerzlichen Gefühlen erinnern. Corona verhagelte alle Spielpläne und Konzertkalender – und die Existenz Tausender Kreativer. Doch das Team des Gleis 44, dem Ulmer Klub für junge Kultur, steckte sich in dieser Zeit ein Ziel: „Wir wollten den Sommer retten“, sagt Samuel Rettig, der Sprecher des Teams. Das klingt trotzig und alles andere als bescheiden.

Aber die jungen Erwachsenen, allesamt im Studentenalter, nutzten ihre Chance: Sie bewarben sich im Frühling darum, den Biergarten Liederkranz mit einem Kulturprogramm zu bespielen. Sie bekamen den Zuschlag – und blicken heute mit Stolz auf ihre Sommer-Bilanz. „Es war für uns ein überwältigender, einzigartiger Sommer“, sagt Rettig. „Trotz aller Sorgen, Regeln und Auflagen – es hatte den Reiz des Einmaligen.“

Kultur-Biergarten Liederkranz: 91 Veranstaltungen gingen über die Bühne

91 Veranstaltungen gingen ab Mai über die Bühne in der Friedrichsau. Mehr als 100 Künstler, Bands und Gruppen waren mit dabei, 60 Mitarbeiter und Ehrenamtliche vom Verein Indauna und von Gleis 44 setzten das Programm um.

Laut der Bilanz des Vereins erlebten rund 24.000 Besucher im Liederkranz Kultur trotz Corona – von der Molière-Komödie „Der eingebildete Kranke“ über kleine Rock-Konzerte bis zur Beethoven-Matinee unter freiem Himmel. Die Vögel in der Friedrichsau zwitscherten als Begleitung zur Klaviersonate.

„Wir haben, und das ist für uns die wichtigste Zahl, rund 35.000 Euro an Gagen an Künstler ausgezahlt. Darauf sind wir stolz“, sagt Rettig. Dazu zählten viele Künstler aus der Region, die unter der Kulturflaute litten und leiden. Ein „riesiges Netzwerk“ von Künstlern und Kulturschaffenden habe dem Biergarten zum Erfolg verholfen, sagt Rettig.

Ein Kulturprogramm führt durch den Herbst und den Winter.

Dazu zählt der Verein Indauna, der das Projekt mitgetragen hat, aber auch der Sender freeFM, der Verein Kunstwerk und die Akademie für darstellende Kunst. Knallbuntes Programm, viel Improvisation, Teamarbeit – dieser Sommer war für Gleis 44 ein Gemeinschaftswerk. „Da habe ich mich oft an unsere Gründungsphase erinnert“, sagt Rettig. Vor zweieinhalb Jahren hat er mit Freunden das Gleis 44 eröffnet.

„Absolutes Glück“ für das Gleis 44 in Ulm

Unterstützung erhielt das Gleis in diesem Jahr von den Stadtwerken, der Stadt Neu-Ulm und vom Land Baden-Württemberg. Ein „absolutes Glück“ nennt Rettig die 40.000 Euro, die aus dem Fördertopf „Kunst auf Abstand“ in das Gleis-Sommerprogramm geflossen sind. „Bedingung war, dass wir Breiten-, Sub und Hochkultur fördern. Wir haben uns als Kultur-Bar und Erlebnisraum für junge Erwachsene beworben.“ Gemeinsam mit dem Verein Indauna, bei dem Rettig nun auch im Vorstand mitwirkt, hofft Gleis 44 auf eine Fortsetzung – vielleicht im nächsten Sommer auch wieder im Liederkranz. Doch jetzt, nach einer kurzen Verschnaufpause, stellt das Gleis die Weichen für das Herbstprogramm.

Die neu eröffnete „Gleisbar“ in der Schillerstraße haben die Macher bestuhlt und mit Tischen ausgestattet, mit gemütlichen Sofas und alten Lampen. Ein Konzept mit Studenten-Buden-Charme: „Wir haben fast ein Trödelhaus leer geräumt“, sagt Rettig. „Wir haben nun quasi das größte Wohnzimmer Ulms.“ Den Corona-Winter, der jetzt droht, nennt das Team um Rettig die „Fifth Season“ – die Fünfte Jahreszeit. Denn Kultur-und Barbetrieb soll möglich sein, unter besonderen Umständen, mit Vorsicht.

Ausstellungen mit Werken von Ulmer Künstlern sind von Dezember bis März in den Räumen des Gleis 44 geplant. Konzerte sollen über die Bühne gehen. Das Team plant aber auch Diskussionsrunden, wie sie das Gleis schon vor den Kommunalwahlen veranstaltet hatte. Dabei will das Gleis mit Hochschul- und Unigruppen zusammenarbeiten, aber auch mit den jungen Klima-Aktivisten von „Fridays for Future“. Die Vorträge sollen abends starten und die Chance bieten, sich nach der Debatte noch bei einem Bier zu unterhalten. Debatten für die Zielgruppe des Gleis, junge Menschen von etwa 18 bis 35 Jahren.

Und Corona? „Wir sind aufgrund der aktuellen Lage schon besorgt“, sagt Rettig. „In Berlin gab es einen klugen Werbeslogan: Abstand halten, sonst ist deine Stammkneipe schneller dicht als du.“ Und das soll auch für die Gleisbar gelten. „Securitys achten auf die Einhaltung der Regeln, auch die Barkeeper und DJs sind darauf geeicht. Das klappt bislang besser, als man vermuten mag.“

