15:00 Uhr

Nach Streit im Linienbus: Mann sticht mit Messer zu

Erst attackierten sich zwei Männer verbal, dann stach einer mit dem Messer zu. Die Polizei sucht nach dem Angreifer, der 20 bis 25 Jahre alt ist.

Eine Auseinandersetzung in einem Linienbus ist in der Nacht auf Dienstag eskaliert. Ein 24-Jähriger wurde mit eine Messer verletzt, der Streit endete für ihn im Krankenhaus. Kurz nach 23.30 Uhr war es in dem Bus zu einem verbalen Streit zwischen zwei Männern gekommen. Beide verließen im Bereich Sporerstraße den Bus. Danach eskalierte der Streit. Es kam zu einem Gerangel und der bislang unbekannte Täter ging mit einem Messer auf den 24-Jährigen los. Dieser erlitt dabei nicht lebensgefährliche Verletzungen, der Messerstecher flüchtete.

Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus, die Polizei fahndete nach dem bislang unbekannten Täter. Der Unbekannte soll etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen und zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß sein. Er trug eine dunkle kurze Hose, ein graues Oberteil und eine lange dicke Kette um den Hals. Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon 0731/188-3812) sucht nun den Täter. (az)

Themen Folgen