Nachfolger für die "Naschkatze": Schlagersänger Mike van Hyke eröffnet Café in Neu-Ulm

Plus Der singende Friseur Mike Häberle alias Mike van Hyke übernimmt die Räume der "Naschkatze" in Neu-Ulm. Das sagt er über seine Pläne mit dem Lokal.

Von Michael Ruddigkeit

Mike Häberle, besser bekannt unter dem Künstlernamen Mike van Hyke, ist Friseur und Schlagersänger. Bekannt wurde er unter anderem durch Auftritte in der RTL-Castingshow "Das Supertalent" und in der Fernsehsendung "Immer wieder sonntags" im Ersten. Jetzt will er sich einen lang gehegten Traum erfüllen und in Neu-Ulm in die Gastronomie einsteigen.

Er werde mit seiner Geschäftspartnerin die Räume der "Naschkatze" in der Marienstraße übernehmen, sagte Häberle im Gespräch mit unserer Redaktion. Geplant sei, das Lokal umzubauen und neu einzurichten und das Konzept hin zu einer Café-Bar weiterzuentwickeln. "Wir wollen Jung und Alt ansprechen", sagte der 30-Jährige. Ein großer Schwerpunkt solle weiterhin auf Kaffee liegen, dazu werde es Kuchen und kleine Snacks geben. Abends wollen Häberle und seine Partnerin auch Cocktails und Longdrinks verkaufen.

Die Café-Bar "Mike's" eröffnet in Neu-Ulm

Die Öffnungszeiten sollen entsprechend gestaltet werden: Unter der Woche werde das "Mike's" etwa bis 20 Uhr geöffnet sein, am Wochenende bis 23 Uhr. Draußen soll es künftig etwa 40 Sitzplätze geben, mehr als bisher. Häberle hat mehr Platz im Freien zur Verfügung als die "Naschkatze", weil sich sein Friseursalon direkt neben dem Café befindet. "Das ist natürlich optimal und ich würde das gerne verbinden."

Das Café "Naschkatze" schließt Ende März endgültig

Wie Häberle sagt, hätte er das Lokal gerne bereits 2015 übernommen, als der Gründer der Naschkatze, Mathieu Wrack, ausstieg. Damals übernahm jedoch Marc Ender als Chef. Seither gewann das Café mit seinem besonderen Charme viele weitere Fans und Stammgäste dazu. Anfang des Jahres verkündete Ender jedoch das Aus für die Naschkatze: "Leider gibt es für uns an unserem Standort keine Zukunft mehr", schrieb er auf Facebook und Instagram (wir berichteten). Ende März sei Schluss. "Wir sind unendlich traurig."

Jetzt soll es für das kleine Lokal weitergehen, wenn auch unter neuem Namen und mit neuem Konzept. Mike Häberle verspricht jedoch: "Es soll ein schönes Café mit einem gemütlichen Ambiente werden, wo sich jeder wohlfühlt." Es solle dort keine laute Club-Atmosphäre herrschen. Was sich Häberle jedoch vorstellen kann, sind vereinzelte Aktionen wie Schlagerabende oder Motto-Partys, "vielleicht auch mal Karaoke im kleinen Rahmen".

Ende Mai will Häberle das zehnjährige Bestehen seines Friseursalons und die Eröffnung des Lokals feiern. Bild: Sammlung Häberle

"Ich wollte schon immer eine Café-Bar", sagte Mike Häberle, der zeitweise in Illertissen wohnte und inzwischen in Blaustein lebt. "Ich sehe es als Chance, das jetzt durchzuziehen." Irgendwann werde das Leben wieder zur Normalität übergehen. "Ich glaube, dass sich viele Menschen danach sehnen, wieder gemütlich etwas trinken zu gehen und wieder Spaß zu haben." Geplante Eröffnung ist Ende Mai. Dann will Häberle nämlich auch das zehnjährige Bestehen seines Friseursalons feiern. Seinem gelernten Beruf kann er bereits in wenigen Wochen wieder nachgehen, da Bund und Länder beschlossen haben, dass Friseure ab 1. März wieder öffnen dürfen.

Sänger Mike van Hyke arbeitet an einem neuen Album

Als Mike van Hyke hat der 30-Jährige die vergangenen Wochen und Monate im Lockdown genutzt, um an seinem neuen Album zu arbeiten. "Angepeilt ist es für Ende des Jahres", sagte Häberle. Es liege fast fertig in der Schublade. Und auch ein weiterer Auftritt in der Live-Sendung "Immer wieder sonntags" stehe auf dem Zettel – sofern die Corona-Lage es zulässt.

