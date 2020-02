vor 35 Min.

Närrisches Dichter-Duell ums Tiny-House

Das Weißenhorner „Narrenecho“ spottet über die Attenhofer, doch die spotten fröhlich zurück

Von Ronald Hinzpeter

Die Tiny-House-Debatte vom vergangenen Jahr hat nun einen närrischen Dichterwettstreit ausgelöst. Im Weißenhorner „Narrenecho“ wurden die Bewohner des Gebietes „Bizeine“ im Norden von Attenhofen ein wenig durch den Kakao gezogen. Die Antwort folgte prompt mit einer Büttenrede bei einer Faschingsveranstaltung am Dienstagnachmittag, die unserer Redaktion vorliegt.

Zur Erinnerung: Ein junges Paar wollte auf ein Attenhofer Grundstück ein kleines, flaches Tiny-House stellen. Doch die Nachbarn wehrten sich, weil das Häuschen eben kein Satteldach habe und sie selbst einst strenge städtische Bauvorgaben beachten mussten. Die Angelegenheit schlug kreisweit Wellen, bis das Bauherren-Pärchen schließlich von seinen Plänen abließ.

Attenhofen, das Tiny House und die Gülle

Das „Narrenecho“ rückte die Attenhofer in die Nähe eines allseits bekannten gallischen Dorfes mit unbeugsamen Bewohnern und reimte: „Beim Teutates, die machen da ein Mords-Gedaddel / weil’s Dächle flach ist und kein Sattel. / So ein Häuschen nicht genüge, für ihr schönes Dorfgefüge.“ Außerdem behindere es wohl die Sicht der Nachbarn von einem Grundstück zum anderen. Davor sei es so beschaulich gewesen. In der Beschreibung des „Narrenecho“-Dichters liest sich das folgendermaßen: „So stellt sich ein das kleine Grüppchen/ und trinkt auch mal ein Schlückchen./ Die Sicht ist klar, der Wein ist trocken; / sie bleiben etwas länger hocken./ Ach ist das eine Idyll –/ Hühner gackern, in der Luft ein Hauch von Gülle./ Was manchem in der Nase beißt,/ bei ihnen Odel-Cologne heißt.“ Und weil die Sicht-Beziehung durch das Mini-Häuslein gestört würde, müssten sich die Bewohner etwas einfallen lassen: „Will der Nachbar ,K’ was wissen, / muss er eine Flagge hissen./ Von Nachbar ,E’ dann unverdrossen, / wird als Antwort ein Böller abgeschossen.“

Ein Tiny House für Göckel und Hennen

Diesen Spott wollte Reinhard Wetzel aus Attenhofen, Träger des Eschagore-Faschingsordens, nicht auf seinem Stadtteil sitzen lassen, griff seinerseits zur Feder und reimte eine Antwort: „Bevor’s dau irgend an Zweifel geit: / In der Bizeine wohnat reachte Leit! / Doch neulich hand’ Bautza gar nemme g’lacht: / Des Narraecho hat se narrat g’macht! / Dia nahmen eiss Bautza voll aufs Kora! / Dabei sind wir’s Beschte von Weißahora!“ Für ihn ist Attenhofen in Anlehnung an den Star-Stadtteil von Los Angeles nur das „Rothtal-Bel-Air“. Hier „wohnen die Schönen und Reichen,/ in schönen Gärten ohnegleichen.“ Wer in Attenhofen baue, habe Geld. „Neuschwanstein wirkt dagegen – genau! / nur wie sozialer Wohnungsbau.“ Doch dann passierte es, jemand wollte in die Idylle einbrechen und dort hinein ein Tiny-House setzen.

Das Tiny House auf der Hasenwiese?

Warum es nicht reinpasst? Reinhard Wetzel weiß es: „In solche Schachtla – i muaß es bekennen – / dau haltet mir sonst bloß Göckel und Hennen.“ Nachdem die Sache ausgestanden war, machte sich der Dichter so seine Gedanken über einen geeigneten Standort: „So isch bei eiss der Gedanke gebora: / ’s däb besser passa nach Weißahora!/ Denn so fahrbare Kästen wie diese / standen ja schon oft auf der Hasenwiese! / Dau isch Platz g’nua, dau passat se naa, / weil ma se anderschwo net wirklich leida kaa! / Dann kennat ihr im Städtle doa ganz groß – und mir wärat se los.“ Ganz faschingsmäßig endet der Dichter mit einem versöhnlichen „Bautza helau!“

