21-Jähriger beißt Sicherheitsmitarbeiter in Neu-Ulm ins Gesicht

Ein 21-Jähriger hielt am Samstag die Polizei auf Trab. Einen Großeinsatz löste der betrunkene Aggressor aus.

Mit einem verhängten Hausverbot in einem Lebensmittelgeschäft wollte sich am Samstagabend ein 21-Jähriger nicht abfinden. Mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Neu-Ulm sowie je eine Streifenbesatzung der Polizeistation Senden und des Polizeireviers Ulm-Mitte mussten deswegen gegen 18.30 Uhr in die Bahnhofstraße in Neu-Ulm geschickt werden.

Aggressor wohnt in Gemeinschaftsunterkunft in Neu-Ulm

Die Polizei beschreibt den Mann als aggressiv. Er wollte im Verlauf der Streitigkeit auf die Mitarbeiterin, die ihm den Einlass verwehrte, losgehen, was einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dazu veranlasste, dazwischenzugehen. Der 21-Jährige konnte auch durch den Sicherheitsdienstmitarbeiter nicht beruhigt werden und biss diesem im anschließenden Gerangel ins Gesicht.

Nachdem der Mann auch nach dem Eintreffen der eingesetzten Streifenbesatzungen noch äußerst aggressiv war und zudem deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde er auf die hiesige Dienststelle verbracht und durfte die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Der Sicherheitsdienstmitarbeiter wurde durch den Biss leicht im Gesicht verletzt. Den jungen Mann, der in der Gemeinschaftsunterkunft im Starkfeld in Neu-Ulm wohnt, erwartet nun eine Anzeige wegen der begangenen Körperverletzung. (AZ)

