Neu-Ulm

06.06.2021

50 Jahre aktiv und dabei jung geblieben: der St.-Johannes-Kindergarten Neu-Ulm

Der neue Spielgarten bringt frischen Wind in den St.-Johannes-Kindergarten.

Plus Seit 1971 brummt das Leben im Neu-Ulmer St.-Johannes-Kindergarten. Gefeiert wird wohl aber erst im Jahr 2022. Ein Kindergarten im Porträt.

Von Inge Pflüger

Vor einem halben Jahrhundert, exakt am 29. September 1971, wurde der katholische St.-Johannes-Kindergarten in Neu-Ulms Stadtmitte zusammen mit dem neuen Pfarrzentrum "Johannes-Haus" eingeweiht und eröffnet. Nun sollte eigentlich 50 Jahre später, am 20. Juni, groß der Geburtstag gefeiert werden - doch die Corona-Pandemie macht diesem Plan einen Strich durch die Rechnung. Nach einem aktuellen Beschluss soll das Jubelfest nun erst 2022 sein.

Themen folgen