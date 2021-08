Neu-Ulm

vor 17 Min.

Ärger um geplanten Nuwog-Neubau in Pfuhl - was sagt die Stadt dazu?

An der Leipheimer Straße Ecke Rosenweg sollen in Pfuhl neue Wohnungen entstehen. Anwohnern gefällt das gar nicht.

Plus In Pfuhl sollen neue Wohnhäuser mit 24 Wohnungen und eigentlich viel Grün entstehen. Anwohner sprechen aber von einer "nächsten städtebaulichen Sünde".

Von Michael Kroha

"Sehr innovativ" und "sehr vorbildlich" nannten Neu-Ulmer Stadträte das geplante Vorhaben an der Leipheimer Straße in Pfuhl. Drei neue Wohnhäuser mit insgesamt 24 Wohnungen sollen im Auftrag der Neu-Ulmer Wohnungsbaugesellschaft Nuwog an der Ecke zur Rosengasse entstehen. Doch nun regt sich Widerstand. Anwohner sprechen von einer "nächsten städtebaulichen Sünde". Was sagt die Stadt dazu?

