Beleidigung und Drohungen: Fahrscheinkontrolle in Neu-Ulm eskaliert

Ein Pärchen wird ohne Fahrschein in einem Bus erwischt. Es kommt zum Streit und die Polizei muss eingreifen.

Eine Fahrscheinkontrolle in Neu-Ulm ist eskaliert: Ein Pärchen soll den Kontrolleur beleidigt haben. Der Kontrolleur soll dem Pärchen Schläge angedroht haben. Jetzt ermittelt die Polizei.

Nach deren Angaben wurde am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Pärchen und Fahrscheinkontrolleuren gemeldet. Ein 35-Jähriger und dessen 21-jährige Freundin seien an der Bushaltestelle „Petrusplatz“ kontrolliert worden, nachdem sie in einem Bus der Linie 5 ohne Fahrschein angetroffen wurden.

Bei der Kontrolle soll dann der alkoholisierte 35-Jährige einen 42-jährigen Fahrscheinkontrolleur beleidigt haben. Der Kontrolleur habe daraufhin dem Schwarzfahrer Schläge angedroht.

Gegen das Paar wurde nun ein Strafverfahren wegen Leistungserschleichung eingeleitet, wobei der 35-Jährige zusätzlich wegen Beleidigung angezeigt wurde. Gegen den 42-jährigen Kontrolleur wurde Anzeige wegen Bedrohung erstattet. (AZ)