Betrunkener verteidigt die Ehre seiner Mutter mit der Faust

Seine Mutter ließ er nicht beleidigen, da schlug ein 21-Jähriger vorsichtshalber zu. Doch das war offenbar etwas voreilig, wie sich herausstellte.

In der Nacht zum Sonntag sind zwei 21 Jahre alte Männer aneinander geraten. Hinterher hatte einer diverse Blessuren im Gesicht. Die Schlägerei ereignete sich in der Nacht zum Sonntag gegen drei Uhr in der Augsburger Straße in Offenhausen. Eine 18-Jährige meldete der Polizei, ein Bekannter ihrem Freund mehrmals die Faust ins Gesicht geschlagen habe. Allerdings gingen danach die beiden Streithähne gemeinsam erst mal zu dem Mädchen.

Gegenüber der Polizei stellten die zwei Männer die Sache so dar: Einer hatte fälschlicherweise angenommen, dass der Andere seine Mutter beleidigt habe. Da schlug er zu. Offenbar waren die Hiebe nicht sehr kräftig ausgeführt, denn die Besatzung eines Rettungswagen nahm das Opfer in Augenschein und entließ es anschließend wieder, weil es wohl keinen Behandlungsbedarf sah. Die beidem jungen Männer waren ziemlich betrunken. Den Schläger erwartet nu eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

