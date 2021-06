Edwin-Scharff-Museum bietet wieder Ferienprogramme für Kinder

Edwin-Scharff-Museum bietet Ferienprogramme für Kinder von 5 bis 12 Jahren. Anmeldung für „Ferien rund ums Museum“ startet.

Auch in diesem Sommer bietet das Edwin-Scharff-Museum wieder sein Ferienprogramm "Ferien im Museum" an. Das teilt das Museum mit. Am Anfang und am Ende der Sommerferien können Kinder von 5 bis 12 Jahren gemeinsam mit den Museumspädagogen und Museumspädagoginnen eine Woche lang den ganzen Tag bauen, spielen, experimentieren – und Spannendes im und vor allem ums Museum herum entdecken. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Ferienprogramm: Bauen, forschen Ulm und Neu-Ulm erkunden

Das Museum spricht von einer "Win-win-Situation": Berufstätige Eltern entlastet das Programm für einige Tage, gleichzeitig werde ihren Kindern "ein fantasievolles, tolles Ferienprogramm" vom Edwin-Scharff-Museum geboten. Dafür entwickeln die pädagogischen Mitarbeiter jedes Jahr neue Konzepte.

Angelehnt an die Themen der aktuellen Ausstellung "Architektierisch. Bauten von Mensch und Tier" im Kindermuseum, die die Kinder gemeinsam entdecken, wird in der Museumswerkstatt zusammen gebaut und experimentiert. Zwischendurch werde der Museumshof bespielt und bei "ausgiebigen Entdeckungstouren" das Haus und die Umgebung erkundet. Mittags werde dann in der Museumsküche gemeinsam geschnippelt, gekocht und miteinander gegessen, kündigt das Museum an.

So kann man sich für das Ferienprogramm anmelden

Das Ferienprogramm findet vor allem draußen und unter Einhaltung aller geltenden Schutz- und Hygieneregeln in Kleingruppen statt. Es stehen zwei Termine in den Sommerferien zur Auswahl: das "Ferienprogramm 1", von Montag, 2. August, bis Freitag, 6. August 2021, und das "Ferienprogramm 2", von Montag, 6. September, bis Freitag, 10. September 2021.

Das Museums-Team erklärt dazu: "Leider kann nur eine begrenzte Anzahl von Kindern teilnehmen." Es empfiehlt daher, sich rechtzeitig mit den vollständigen Kontaktdaten unter Angabe des gewünschten Zeitraums unter esm-buchungen@post.neu-ulm.de anzumelden. (AZ)

