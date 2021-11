Neu-Ulm

18:00 Uhr

Ein Riecher für junge Leser: Schulhündin Anuk hilft in der Stadtbücherei Neu-Ulm

Plus "Hundegestützte Leseförderung": Bibliothekarin Julia Schmid will mit Anuk den Neu-Ulmer Grundschülerinnen und -schülern die Freude am Lesen vermitteln.

Von Quirin Hönig

Für Schülerinnen und Schüler, die gerade erst lernen, die Buchstaben zu entziffern, kann das Vorlesen vor der Klasse eine Tortur sein. Besonders wenn sie sowieso schon nicht gerne vor anderen sprechen. Doch auf diese Kinder wartet nun in der Stadtbücherei Neu-Ulm eine Zuhörerin, die weder über sie noch über ihren Lesestil urteilt, die zweijährige Canilo-Hündin Anuk. Ihre Besitzerin, Kinderbibliothekarin Julia Schmid, will mit dem Leseförderangebot "Leseschnüffler" den Neu-Ulmer Grundschülerinnen und Grundschülern Freude am Lesen vermitteln - und die Angst vorm Vorlesen nehmen.

