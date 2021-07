Evobus in Neu-Ulm fährt unter Kurzarbeit weiter auf Sicht

Plus Auch im zweiten Quartal bleiben Reisebusse Ladenhüter. Allerdings gibt es Zahlen im Quartalsbericht, die dem Chef der Daimler-Bussparte Hoffnungen machen.

Im Gegensatz zu den Märkten für normale Autos ("Personenkraftwagen") und Lastern leidet die gesamte Busbranche auch im zweiten Quartal 2021 noch sehr stark unter den Auswirkungen der Pandemie. Till Oberwörder, Leiter der Daimler Bussparte und Vorsitzender der Evobus-Geschäftsführung, spricht von einem "nach wie vor kaum vorhandenen Reisebusgeschäft". Das ist natürlich für das Werk in Neu-Ulm, der Heimat der Reisebusmarke Setra, besonders bitter.