Neu-Ulm

11:00 Uhr

Filmemacherin Sibylle Tiedemann wird 70: Erinnerung ist ihr Thema

Plus Die Neu-Ulmer Regisseurin Sibylle Tiedemann nähert sich Biografien mit Feingefühl und zeigt in ihren Filmen die Vergänglichkeit allen Seins.

Von Dagmar Hub

Es ist ein bisschen wie ein geschlossener Kreis: Die Filmemacherin Sibylle Tiedemann, Trägerin unter anderem des Deutschen Filmpreises, Mitglied der Deutschen Filmakademie und auch mit dem Kunstpreis der Stadt Neu-Ulm ausgezeichnet, lebte an vielen Orten. Lange Zeit in Berlin, wo sie ihre Produktionsfirma gegründet hatte, und auch in Italien, wo sie als Gastdozentin gearbeitet hatte. Sie reiste um die Welt, um die letzten lebenden Ulmer Juden zu finden. Inzwischen wohnt sie in genau jenem Haus in Neu-Ulm, in dem sie geboren wurde - am 2. August 1951, vor 70 Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen