Kindergarten in Neu-Ulm mit Farbkugeln beschossen

Wer macht denn sowas? Auf den Kindergarten in der Neu-Ulmer Steubenstraße wurde eine Farb-Attacke auf Spielgeräte und eine Hauswand verübt.

Eine Sachbeschädigung an einem Kindergarten beschäftigt die Polizei in Neu-Ulm. Zwischen vergangenen Freitagabend und dem gestrigen Montagmorgen verschafften sich nach Angaben der Polizei Unbekannte Zutritt zur Einrichtung in der Neu-Ulmer Steubenstraße.

Polizei sucht Zeugen für Vorfall in Neu-Ulm

Auf dem Gelände wurden mehrere Spielgeräte sowie eine Hauswand mit Farbkugeln beschossen. An den Spielgeräten entstand nur bedingt ein Sachschaden, da diese entsprechend gereinigt werden können. Die Hauswand muss jedoch aufwendig gereinigt und neu gestrichen werden. Der Sachschaden beläuft sich hier auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die am Kindergarten oder im Umfeld entsprechende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

