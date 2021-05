Neu-Ulm

13:51 Uhr

Mann stiehlt Saft im Wert von 5 Euro: Kunde versperrt mit Einkaufswagen den Weg

Die Polizei sucht nach dem Diebstahl in Neu-Ulm einen Zeugen.

In einem Lebensmittelgeschäft in Neu-Ulm will ein Mann Orangensaft stehlen. Ein Kunde versperrt ihm mit einem Einkaufswagen den Weg, ihn sucht jetzt die Polizei.

In einem Lebensmittelgeschäft im Starkfeld in Neu-Ulm hat ein 25 Jahre alter Mann am Dienstagabend vier Orangensaftflaschen im Wert von fünf Euro gestohlen. Die Polizei sucht nun einen wichtigen Zeugen. Demnach habe zuerst ein 29 Jahre alter Angestellter des Geschäfts sich dem Mann und dessen 22-jährigen Begleiter in den Weg gestellt, als diese den Laden verlassen wollten. Der 25-Jährige stieß den Angestellten beiseite und beleidigte ihn sowie eine 32-jährige Kassiererin. Ein Kunde versperrte daraufhin dem Ladendieb mit einem Einkaufswagen den Ausgang, um ihn am Verlassen des Geschäftes zu hindern. Schlussendlich gelang dem Ladendieb und dessen Begleiter, das Geschäft zu verlassen. Ladendieb wurde in der Asylbewerberunterkunft im Starkfeld angetroffen Der alkoholisierte Ladendieb konnte aber in der nahegelegenen Asylbewerberunterkunft durch die Beamten angetroffen werden, nachdem er dort durch Sicherheitspersonal festgehalten wurde. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahls, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet. Der bislang unbekannte Zeuge, der sich dem Ladendieb mit dem Einkaufswagen in den Weg stellte, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ) Lesen Sie dazu auch: Streit in Asylbewerberunterkunft: Mann randaliert auch bei der Polizei weiter

