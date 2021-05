Neu-Ulm

Name für Neubau auf LEW-Areal gesucht: Kommt keine Frau infrage?

Wie soll der geplante Neubau auf dem ehemaligen LEW-Areal in Neu-Ulm einmal heißen? Darüber wird derzeit in verschiedenen Gremien diskutiert.

Plus Für das geplante Millionen-Projekt am Heiner-Metzger-Platz in Neu-Ulm wird ein Name gesucht. Kommt dafür keine Frau infrage, wie eine Grünen-Stadträtin beklagt?

Von Michael Ruddigkeit

Es ist eines der größten und ambitioniertesten Bauprojekte in Neu-Ulm: Auf dem Areal des ehemaligen LEW-Gebäudes am Heiner-Metzger-Platz nahe der Glacis-Galerie soll ein Neubau errichtet werden, der die Innenstadt prägt. Rund 60 Millionen Euro steckt die Stadt in das Vorzeigeprojekt, in dem unter anderem die Stadtbibliothek, der Generationentreff und mehr als 50 Wohnungen untergebracht werden. Derzeit wird für den geplanten Neubau ein Name gesucht. Eine Frau ist offenbar nicht in der engeren Auswahl als Namenspatin, wie Stadträtin Hanna Wagner (Grüne) beklagt.

