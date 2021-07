Neubau der Grundschule Burlafingen wird um 2,8 Millionen Euro teurer

Plus Von 19,7 Millionen Euro auf 22,5 Millionen Euro: Die Gesamtkosten der Grundschule Burlafingen steigen um sieben Prozent. Dennoch beschließt der Stadtrat den Bau einstimmig.

Bei dem Großprojekt Grundschul-Neubau in Burlafingen gab es bereits Probleme. Jetzt geht es wieder ums Geld: 2,8 Millionen Euro mehr als geplant muss die Stadt für den Bau aufbringen. Mit der Kostensteigerung knackt das Vorhaben die 20-Millionen-Euro-Marke. Trotzdem steht der Neu-Ulmer Stadtrat geschlossen hinter dem Neubau der Schule.