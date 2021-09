Polizei erwischt Personen mit Drogen am Skatepark und im Glacis-Park

Eine Polizeistreife in Neu-Ulm hat am Mittwoch bei einem Mann Amphetamin und bei einem anderen Mann Marihuana gefunden. Gegen beide wird nun ermittelt.

Eine zivile Fahrradstreife der Polizeiinspektion Neu-Ulm hat am Mittwoch zwei Männer mit Drogen aufgegriffen. Im Rahmen einer Personenkontrolle am Skatepark in Offenhausen zur Mittagszeit fanden die Beamten bei einem 29-jährigen Mann eine kleine Menge Amphetamin.

Neu-Ulmer Polizeibeamte waren in Zivil unterwegs

Etwas später rochen die Beamten derselben Streife im Neu-Ulmer Glacis deutlichen Marihuanarauch. Die Polizisten trafen hier einen 44-Jährigen und einen 46-Jährigen an, welche den vorhergehenden Konsum der Droge einräumten. Am Boden fanden die Beamten daraufhin bei dem 46-Jährigen liegend eine Kleinstmenge an Marihuana. Gegen die betroffenen Personen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln ein. (AZ)

